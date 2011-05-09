-TÜRKİYE, DÖNEM BAŞKANLIĞINI UKRAYNA'YA DEVREDECEK ANKARA (A.A) - 09.05.2011 - Türkiye, 10 Kasım 2010'da üstlendiği Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığını, 11 Mayıs'ta Ukrayna'ya devredecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dönem Başkanlığının devir-teslim töreninin de yapılacağı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 121. toplantısının, 10-11 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul'da Çırağan Palace Kempinski Oteli'nde düzenleneceği bildirildi. Açıklamada, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun evsahipliğinde yapılacak toplantıya, Avrupa Konseyine üye 47 ülkenin yanı sıra Konseyin nezdinde gözlemci statüsüne sahip beş ülkenin dışişleri bakanları ve Avrupa Konseyinin önde gelen yetkililerinin davetli olduğu belirtildi. Toplantıda, "Avrupa Konseyinin Avrupa'nın demokratik istikrarının sürdürülebilmesi açısından oynamakta olduğu rol ve bu çerçevede temsil ettiği ilkeler ve bağlayıcı taahhütler ile etkin denetim mekanizmalarının önemine dikkat çeken, aynı zamanda ileriye yönelik hedefleri belirleyen İstanbul Bildirisi'nin" kabul edilmesi öngörülüyor. Davutoğlu'nun inisiyatifi ile AK Genel Sekreteri ile birlikte oluşturulan Seçkin Kişiler Grubu tarafından hazırlanan, "21. yüzyıl Avrupasında birlikte yaşamayı geliştirme ve hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadeleye yönelik saptama ve tavsiyeleri" içeren raporun, toplantıdan önceki akşam düzenlenecek çalışma yemeğinde, ardından da Bakanlar Komitesi toplantısında ele alınması planlanıyor. Seçkin Kişiler Grubu tarafından hazırlanan raporda yer alan hususların İstanbul Bildirisi'ne de yansıtılması amaçlanıyor. Ayrıca toplantı marjında, "Avrupa Konseyi Kadına Karşı ve Ev İçi Şiddetle Mücadele ve Bunun Önlenmesi Sözleşmesi" de imzaya açılacak. İmza töreni 11 Mayıs'ta Çırağan Palace Kempinski Oteli'nde yapılacak. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Dönem Başkanlığını devralacak Ukrayna Dışişleri Bakanı ve AK Genel Sekreteri ile birlikte düzenlenecek basın toplantısında, altı ay süreyle yürütülen dönem başkanlığını değerlendirecek.