Türkiye domuz gribi aşısı alımını azalttı

Sağlık Bakanlığı'ndan, "domuz gribi"ne karşı Türkiye için 43 milyon doz aşı bağlantısı yapıldığını, ancak yapılan değerlendirme sonucunda ihtiyaca göre alım miktarının azaltıldığını bildirildi.



Sağlık Bakanlığı Pandemi Koordinasyon Birimi, Bakanlığın internet sayfasında "Dünyada ve ülkemizde H1N1 pandemisinin seyri" başlıklı bülten yayımladı.



Salgının şu ana kadarki seyri ve geçmiş salgın tecrübelerine göre, salgın süresince toplumun beşte birinin hastalanmasının beklendiği ifade edilen bültende, "Hastalık üçte bir oranında belirtisiz geçirilmektedir. Hastalık şiddet açısından halen hafif/orta seyirli olup her 10 bin vakadan yaklaşık birinde ölümle sonuçlanmaktadır. Pandemi süresince toplam nüfusa göre her 100 bin kişiden 2 (1-3) kişinin kaybı söz konusudur" denildi.



Hastalığın, kuzey yarımküredeki birçok ülkede son haftalarda zirve seviyesini tamamladığı belirtilen bültende, şu bilgilere yer verildi: "Hastalık, kuzey yarım küredeki birçok ülkede son haftalarda zirve seviyesini tamamlamıştır. ABD ve Kanada'da grip aktivitesi, mevsimsel olarak normal seviyeye inmiştir. Orta ve Güney Amerika'da da birkaç ülke dışında benzer durum söz konusudur.



Akdeniz kıyısı boyunca Kuzey Afrika ülkelerinde hastalığın aktivite ve yayılımındaki yoğunluk devam etmektedir. Güneydoğu Asya dışındaki Asya ülkelerinde hastalık genel olarak azalma eğilimindedir. 27 Aralık 2009 tarihi itibariyle uluslararası grip izleme ağı olan DSÖ-FluNet'e 13 Aralık-19 Aralık 2009 döneminde yapılan bildirimlere göre, grip pozitif örneklerin yüzde 87'si pandemik (H1N1)'dir.



Bugüne kadar dünya genelinde oseltamivire dirençli 168 pandemik (H1N1) grip virüsü tespit edilmiştir. Tüm bu virüsler aynı mutasyonu göstermektedir ve zanamivire duyarlıdır. Bugüne kadar incelenen tüm pandemik (H1N1) grip virüsleri, mevcut pandemik grip aşısında kullanılan virüs ile antijenik ve genetik bakımdan oldukça benzer bulunduğundan aşı etkinliği devam etmektedir.



Hastalık, Avrupa ülkelerinin çoğunda zirve yaptıktan sonra azalma eğilimine girmiştir. Avrupa'da pandemik gribin en aktif olduğu alanlar Orta ve Doğu Avrupa'dır. Güney ve Doğu Avrupa'da pandemik grip ile birlikte yoğun olarak solunum yolu hastalığı da görülmektedir."





Türkiye'deki seyri



Türkiye'de pandemi aktivitesinin detaylı olarak işlendiği bültende, pandeminin zirveye ulaşıp yaklaşık 3 hafta plato çizdikten sonra azalma eğilimine girdiği ifade edildi.



Şüpheli grip vakalarından alınan numunelerin 40-52. haftaları arasındaki seyrine yer verilen bültende, 40. haftada gripli vakalardan alınan numunelerin yüzde 5.9'u domuz gribi çıkarken, hastalığın 47. haftaya kadar arttığı ve 47. haftada alınan numunelerin yüzde 60'ında domuz giribi virüsüne rastlandığı belirtildi.



Hastalığın bu haftadan 50. haftaya kadar azaldığı, 51. haftada ise ufak bir artış göstererek 52, haftada tekrar düşme eğilimine girdiği bildirildi.



Bültende, Türkiye'de 12 Kasım-30 Aralık tarihleri arasında pandemik grip ön tanısı ile gerek hastanede gerekse yoğun bakımda yatan hasta sayısının yatan hasta sayısının Aralık ayının ilk haftasında zirveye çıktığı belirtildi.



Aynı tarihler arasında 13 bin 111 kişinin hastaneye yattığı, 2 bin 721 kişinin yoğun bakıma alındığı ve bin 161 kişinin de ventilatöre bağlandığı ifade edilen bültende, "dün itibariyle domuz gribi nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin yüzde 59.1'inin altta yatan kronik hastalığı olan, yüzde 34.8'inin önceden sağlıklı olan, yüzde 6.1'inin ise gebe ve lohusalardan oluştuğu" kaydedildi.



Bültende, ölümlerin en sık 23-29 Kasım ile 7-13 Aralık arasında olduğu belirtildi. Nüfusa göre ölüm oranına yer verilen bültende ölümlerin yüzde 14.5 ile en çok 65 yaş üzerindeki hastalarda görüldüğü, bunu yüzde 11.8 ile 0-4 yaş arasıdaki çocukların takip ettiği belirtilen bültende, en az ölüm oranın ise yüzde 4.5 oranı ile 5-24 yaş aralığında görüldüğü bildirildi.





Pandeminin tahmini seyri



Pandeminin tahmini seyrine ilişkin bilgi verilen bültende, pandeminin pik döneminden sonra azalma sürecine girerek dalgalı bir seyir izleyeceği öngörüldü.



Türkiye'de yaklaşık olarak 6.5 milyon kişiye pandemik grip virüsünün bulaştığı tahmin edildiği ifade edilen bültende, "Dalgalanma, havaların soğuması, kapalı alanlarda geçirilen sürenin uzaması, hastalıkla henüz karşılaşmamış grupların varlığı ile ilişkilidir.



Kışın dalgalanmalar dışında mevsimsel grip aktivitesinde seyretmesi beklenen pandemik gribin, yaz döneminde düşük aktiviteli seyir izlemesi, sonbaharla birlikte 2009 yılındakinden daha küçük bir alevlenme yapması beklenmektedir. Salgın azalma eğilimi göstermekle birlikte önümüzdeki aylarda hastalık aktivitesinde artış görülebilir" denildi.



Hastalıktan korunmada aşının en önemli tedbir olduğu ve risk grupları başta olmak üzere aşılanmaya devam edilmesi gerektiği vurgulanan bültende, şunlar kaydedildi: "Pandemi İzleme Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda ülkemizin ihtiyacı olan aşıyı temin etmek, Sağlık Bakanlığı olarak görevimizdi. Aşının temin edilememesi durumunda bir tek insanımızın hayatını kaybetme riski dahi kabul edilmez ve hiçbir ekonomik değerle karşılaştırılamaz.



Bu hassasiyetle ülkemizin ihtiyacı olan 43 milyon doz aşı bağlantısı yapılmıştır. Ancak son durum tekrar değerlendirilmiş ve ihtiyaca göre alım miktarı azaltılmıştır. Ayrıca bağlantı ve siparişe göre değil, teslim alınan aşı miktarı kadar ödeme yapılmaktadır. Mutasyon riski sebebiyle bir miktar aşının stokta tutulması planlanmaktadır. Yaklaşık 8 milyon doz aşı teslim alınmış olup, bunun yarıya yakını kullanılmıştır. Aşılama devam etmekte ve tüm sağlık kuruluşlarımızda ücretsiz olarak yapılmaktadır."