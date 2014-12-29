Milliyet gazetesi yazarı Mehmet Tezkan, Türkiye’yi “doğan görünümlü şahin”e benzetti. Tezkan, “İhtişamla yoksulluk harmanlanınca ortaya şu sonuç çıkıyor: Türkiye doğan görünümlü şahin ülke” dedi.

Mehmet Tezkan’ın Milliyet’te “Türkiye doğan görünümlü şahin ülke” başlığıyla yayımlanan (29 Aralık 2014) yazısı şöyle:

Türkiye doğan görünümlü şahin ülke

Pazar yazısında zengin görünümlü çoğunluğu fakir orta karar ülkeyiz demiştim..

Çok sayıda mail aldım..

Biraz açsana, ne demek istedin, neyi kastettin diye soranlar çoğunluktaydı..

Şunu kastettim..

Hani bir zamanlar doğan görünümlü şahin arabalar vardı ya.. Gazete ilanlarında bile yazardı:

Doğan görünümlü şahin..

Türkiye’nin durumu aynı.. Türkiye zengin görünümlü orta karar ülke..

Nasıl mı? şöyle izah edeyim..

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Memleketteki alış veriş merkezi (AVM) patlamasına bakarsanız; Türkiye zengin ülke..

İşsizliğin yüzde 10.5’a çıktığı, genç nüfusta yüzde 20’ye dayandığı gerçeğini dikkate alırsanız; Türkiye fakir ülke..

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Dünyanın en iyi giyim markalarının, en popüler restoranlarının İstanbul’a akın ettiğini göz önüne alırsanız; Türkiye zengin ülke..

Kişi başına gelirin on bin dolara çakıldığı hatta yıl sonu itibariyle on bin doların altına ineceğini hesaba katarsanız; Türkiye fakir ülke.. ( Yunanistan 28 bin, Fransa 34 bin, Hollanda 40 bin dolar seviyesinde)

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Konut patlamasını, caddelerde yarışan arabaları kriter alırsanız; Türkiye zengin ülke..

2 milyon 200 bin ailenin devletin dağıttığı kömüre muhtaç olduğu gerçeğiyle yüzleşirseniz; Türkiye fakir ülke..

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Beştepe’deki saraya bakarsanız; Türkiye zengin ülke..

9 milyon 200 bin kişinin sağlık primini ödeyemeyecek kadar yoksul olduğunu bilirseniz; Türkiye fakir ülke..

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Kamu harcamalarının faturasını ortaya koyarsanız; Türkiye zengin ülke..

Yüzde beş büyümeyle olduğumuz yerde sayacağımız gerçeğini bilip bu yıl yüzde üç büyüdüğümüzü teraziye koyarsanız; Türkiye fakir ülke..

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Koruma ordusuyla gezen iktidar adamlarını dikkate alırsanız; Türkiye zengin ülke..

15 milyondan fazla kişinin yardımlarla ayakta durabildiğini, yoksulluk sınırının dört bin lira olduğunu baz alırsanız; Türkiye fakir ülke..

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Diyanet İşleri Başkanı’nın altına S500 Mercedes çekebilen Ankara’yı hesaba katarsanız; Türkiye zengin ülke..

Öğretmenine 2 bin - 2 bin 500 lira verebilen, bütçesi elvermediği için öğretmen, savcı, hâkim açığını kapatamadığını mesele ederseniz; Türkiye fakir ülke..

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Türkiye’nin fotoğrafı bu.. İhtişamla yoksulluk harmanlanınca ortaya şu sonuç çıkıyor:

Türkiye doğan görünümlü şahin ülke.