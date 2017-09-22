Türkiye Diyanet Vakfı'nın bütçesi iki kat daha arttı

Türkiye Diyanet Vakfı’nın bütçesi 2015’e göre yüzde 90 artışla 800 milyon liraya yaklaştı. 670 milyonunu ‘bağış ve yardımlar’ oluşturuyor. Personel sayısı, bütçe büyüklüğü ve harcamaları ile pek çok kamu kurumunu geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hesapları denetlenemeyen Türkiye Diyanet Vakfı’na bağış yağıyor. Vakfın 2016 bütçesi yüzde 90 artışla 791 milyon lira oldu.

Sayıştay Başkanlığı’nın harcamalarını denetleyemediği için raporlarında eleştirel tespitler yaptığı vakfın 2016 yılı Faaliyet Raporu, gecikmeli olarak açıklandı. Bütçe büyüklüğü ve harcamalarının Diyanet İşleri Başkanlığı’na paralel büyük artış gösterdiği vakfın 2015’de 415 milyon olan bütçesi yüzde 90 oranında artarak 791,5 milyona ulaştı.

Bağış zengini

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da gelirlerini arttırmak için özel gayret gösterdiği vakfın 2016 gelir toplamının büyük bölümünü 669 milyon 256 bin lira ile bağış ve yardımlar oluşturdu. Vakfa yapılan bağışlar bir yılda yüzde 63 artışla 169,7 milyon lira oldu. Oransal olarak en büyük artış yüzde 2 bin 963’le insani yardım oldu. Vakıf geçen yıl 119,6 milyon kurban, 18,1 milyon insani yardım, 10,7 milyon zekat topladı.

Harcamalar 'Amaca yönelik'

Yılı 168,7 milyon gelir fazlası ile kapatan vakıf, 622,8 milyon lira harcadı. 560,5 milyon lira “Amaca yönelik giderler” başlığı altında gösterilirken bunun 259,2 milyonu “Hayır işleri ve gönüllü faaliyetler”, 151,3 milyonu da sosyal hizmetlere gitti. 41,6 milyonluk harcama da “diğer” başlığı altında harcandı.

Camilere 220 milyon dolar

2016’da Yurtdışı Cami İnşaatları, Eğitim Kültür Hizmetleri, Şimdi Yaraları Sarma Zamanı ile Halep’te İnsanlık Ölmesin adlı yardım kampanyaları düzenleyen vakıf, Asya, Afrika, Balkanlar ve Latin Amerika’daki birçok ülkede yerel dini idarelerin desteklenmesi, nakdi yardımlar, cami/mescit onarımları için toplam 20,7 milyon karşılığı olan yaklaşık 73 milyon lira yardım yaptı.



2016 yılı içerisinde yurt içinde ve 9 ülkede 19 cami inşaatı, 33 caminin proje ve yer tahsis işlemlerinin devam ettiği bildirilen raporda, yurt dışında da 8 büyük inşaat projesinin bittiği bildirildi. Rapora göre, camilerin bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları ile devam eden projeler için gelecek yılların bütçelerinden de 200 milyon dolar kaynak ayrıldı. Aynı yıl 7 üniversite camii tamamlandı, 15 ildeki üniversite camilerinin de inşaatları sürüyor.



2016 yılında 561 bin 475 Kuran bağışı alındığı, bunun 72 bin 434’ünün başta imam hatip liseleri olmak üzere okullar, cezaevleri, hastaneler, öğrenci yurtları, STK’lar ve kamu kuruluşlarının kütüphanelerine 218 bin 584 dağıtıldığı bildirildi. 220 bin Kuran’ın farklı dillerde basım çalışmalarının 2017’de tamamlanmasının ve dağıtımının planlandığı belirtildi.

İmam hatiplilere burs

“Özgüveni yüksek, ülkenin ve kurumların ihtiyacı olan, alanında uzman nesiller yetiştirmek amacıyla” Uluslararası Öğrenci Programı kapsamında 1068 uluslararası imam hatip lisesi, 658 Uluslararası İlahiyat Programı öğrencisi, 269 uluslararası lisans, 102 lisansüstü ve 53 Kırgızistan Oş İlahiyat hazırlık sınıfı öğrencileri olmak üzere toplam 2 bin 153 öğrenciye burs verildi. Yurtiçinde de Diyanet personelinin çocuğu olan 19 bin 434 öğrenciye bir defalığına 250’şer TL, ayrıca 23 bin 982 öğrenciye de 8,2 milyon burs ve eğitim yardımı yapıldı.