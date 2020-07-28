Türkiye Diyanet Vakfı'ndan pandemiden ötürü kirasını ödeyemeyen kiracısına: İnsanların ateist olmasına vesile oluyorsunuz

Bingöl'de ortağıyla beraber oyun salonu işleten ve kiracısı olduğu Türkiye Diyanet Vakfı’na pandemiden dolayı kirasını ödeyemeyen Müjdat Çakmak, sıkıntılarını CİMER’e yaptığı başvuru ile anlattı. Başvurunun basına yansımasının ardından tehdit edildiğini belirten Çakmak, Diyanet Vakfı’nın Bingöl temsilcisinin kendisini arayıp, "Vebal alıyorsunuz. İnsanların ateist olmasına vesile oluyorsunuz" dediğini belirtti.

İşyeri kira sözleşmesinin ortağının üzerine olduğunu fakat eşi hasta olduğu için kendisinin bu süreçle ilgilendiğini söyleyen Çakmak, yapılan haberlerin ardından Türkiye Diyanet Vakfı Bingöl temsilcisi tarafından telefon ile arandığını söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, vakıf tarafından tehdit edildiğini iddia eden Çakmak, "Yapılan haberlerden dolayı Diyanet Vakfı’nın Bingöl temsilcisi beni arayıp ‘Vebal alıyorsunuz. İnsanların ateist olmasına vesile oluyorsunuz, dedi. Öyle bir saçmalık olabilir mi? Benim yaptığımla insanlar ateist oluyorsa sizin yaptığınızla imana gelsinler o zaman. Asıl mevzu haberlerin altına yapılan yorumlardı. Yurttaşların bazıları her cuma çıkışında camiye yardım verdiğini ama bu saatten sonra vermeyeceğini yazmıştı. Bunların kaygısı iman değil, insanların ateist olması değil, tamamen ekonomik kaygı" diye konuştu.

HDP'li Aydemir: Önerge vereceğiz

HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir de Diyanet Vakfı kiracılarının durumuna ilişkin Meclis’te soru önergesi vereceğini söyledi.

Aydemir, Türkiye Diyanet Vakfı’nın bilgi taleplerine uzun süredir yanıt vermediğini belirterek, esnafla yaptığı görüşmelerle ilgili, olarak “Bingöl Belediyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı’na ait olan işyerleri kiracılarına, pandemi nedeniyle üç aylık bir süre kapsamında kira alınmayacağı ifade edilmişti" ifadelerini kullandı.