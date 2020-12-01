Türkiye Diyanet Vakfı, Koronavirüs salgını sürerken kiracılarına zam yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı, Bingöl’de kiracısı olan onlarca esnafın kirasına yüzde 12 zam yaptı. CİMER’e başvuran esnaf, sonuç alamadı.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek imzalı habere göre, pandemi döneminde para kazanamayan esnaf, “Kiracısı olduğumuz Diyanet Vakfı Başkanlığı’nı aradık ‘Burada her şey üç dört kişinin ağzına bakıyor her şey. Onların kararıyla yapılan bir şey. Hakkınızı arayın’ dediler. Birçok insan ekmeğinden olur diye konuşamıyor” dedi.

Bingöl il merkezinde Türkiye Diyanet Vakfı kiracısı olan esnaf pandemi döneminde kiralarını ödemekte zorluk çekiyor. Uzun bir süre kepenk kapattıkları için geçen aylarda yaşadıkları maddi sıkıntıyı Türkiye Diyanet Vakfı’na anlatan ama sonuç alamayan esnaf, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurmuştu. CİMER ise yanıt olarak, “Doğrudan vakfa müracaat etmeniz gerekmektedir” cevabını vermişti.

Pandeminin başlangıç döneminde esnafa yardım etmek yerine sadece 3 aylık kiralarını 6 aya yayan Türkiye Diyanet Vakfı bu defa da kiracılarına zam yaptı. İsmini ‘ekmeğimden olurum’ korkusuyla vermek istemeyen esnaf, “Pandemi döneminde, yani bizim en zor zamanlarımızda zam mı yapılır” dedi.