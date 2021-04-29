Türkiye Diyanet Vakfı, 200 kişilik iftar yemeği düzenledi

Türkiye Diyanet Vakfı, Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen Çorum İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan 200 öğrenciye toplu iftar yemeği düzenledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada “Ramazan ayında toplu iftar ve sahur yapılamayacak” demişti. Daha sonra İçişleri Bakanlığı, tüm illere gönderilen genelgede, yurttaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyeceği duyurulmuştu.

Bu açıklamaların üzerine Türk Diyanet Vakfı'nın, Çorum İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan 200 öğrenciye toplu iftar yemeği vermesi dikkat çekti.

200 öğrencinin bir araya geldiği yemek masasında oturduklarını gösteren fotoğraflar, Çorum İl Müftlüğü'nün sosyal medya hesabından "İl müftümüz, KYK'da kalan öğrencilerle buluştu" başlığıyla paylaşıldı.