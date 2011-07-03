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Dünya

TÜRKİYE DİYALOG SÜRECİNDEN MEMNUN ANKARA (A.A)

03 Temmuz 2011 01:00

-TÜRKİYE DİYALOG SÜRECİNDEN MEMNUN ANKARA (A.A) - 02.07.2011 - Türkiye'nin, Bahreyn'de yapılması öngörülen reformlar bağlamında, ulusal diyalog sürecinin Bahreyn siyasi yelpazesinde yer alan tüm grupların katılımıyla bugün başlatılmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ankara'nın, Bahreyn'de son dönemde yaşanan huzursuzluğun giderilmesi, normalleşme ve kalıcı istikrarın sağlanması bakımından kritik önemi haiz bu süreci desteklediği, Bahreyn'deki tüm kesimleri bu sürece yapıcı katkıda bulunmaya davet ettiği belirtildi. Bahreyn Krallığı'nın, sağlıklı bir diyaloğun yürütülmesine imkan verecek temel hak ve özgürlükler zeminini tahkim etmesinin ve tüm tarafların sürece zarar verebilecek davranışlardan kaçınmalarının önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, bu bağlamda Kral Hamad'ın son aylarda meydana gelen olayları aydınlatmak üzere, insan hakları hukuku uzmanlarından oluşan bir bağımsız soruşturma komisyonu kurulması yolundaki kararının olumlu bir adım teşkil ettiği kaydedildi. Ulusal diyalog sürecinin, Bahreyn halkının tüm kesimlerinin meşru talep ve beklentilerine cevap verecek anlamlı reformların hayata geçirilmesine hizmet etmesinin temenni edildiği açıklamada, Türkiye'nin, dost ve kardeş Bahreyn'in, bölgenin barış ve istikrarı açısından da önem arz eden reform çabalarına katkıda bulunmaya hazır olduğu belirtildi.

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