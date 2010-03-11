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Ekonomi

'Türkiye dış şoklara daha açık olacak'

Financial Times, IMF'nin Türkiye'yle olası kredi için yapılan stand-by görüşmelerinin artık sürmediğini açıklamasını sayfalarına taşıdı.

11 Mart 2010 02:00

T24 - İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), ekonomik şartlarının iyileştiğini belirterek Türkiye ile olası bir kredi için yapılmakta olan stand-by görüşmelerinin artık devam etmediğini açıklamasını bugün sayfalarına taşıdı.

Gazete, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın, ''görüşmelerin yeniden başlama olasılığını dışlamadığını'' kaydederek, Babacan'ın Mayıs ayına kadar görüşmelere ara verildiğini söylediğini aktardı.

Bazı analistlerin görüşlerine yer veren FT, ''acil dış fonlara ihtiyacı kalmayan AK Parti hükümetinin 2011 seçimleri öncesinde kendisini IMF gözetiminden kurtardığı'' yorumunu yaptı.

Bir uzmanın, Türkiye'nin dış şoklara daha açık hale geleceği yönündeki görüşlerini aktaran FT, bu uzmanın IMF çıpasından vazgeçilmesinden sonra ''Yatırımcılar hükümetin, yeni bütçe kurallları gibi yapısal reformları gerçekleştirme konusunda ne kadar istekli olduğuna odaklanacak'' sözlerine yer verdi.

Başka bir uzmanın ise Türkiye'nin hata marjının düştüğünü belirttiği, son zamanlarda mali performansta kaydedilen ivmenin korunması gerektiğini söylediğine dikkat çekildi.

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