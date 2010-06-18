'Türkiye dış politikasının bedelini ödeyecek'

T24- Amerikan Kongresi’nden bir grup milletvekili ve senatör, İsrail ve İran politikalarını sürdürmesinin Türk-Amerikan ilişkilerini bozacağı konusunda Türk hükümetini uyardı.



Voa'da yer alan habere göre, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi ve Demokrat bir grup milletvekili dün İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısıyla ilgili olarak düzenledikleri basın toplantısında Türkiye’nin izlediği politikaları eleştirdi.



Demokrat New York Milletvekili Eliot Engel, Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen, batıdan uzaklaştığını savundu. Gazze’ye giden Türk gemisindeki eylemcilerin terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu ileri süren Amerikalı Kongre üyesi, bu kişilerin Amerikalı yetkililerle görüşmek üzere Washington’a gelmek istediğini duyduğunu belirterek, vize verilmemesi için Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’a mektup yazdığını söyledi. Eliot Engel, Türkiye'nin Irak’ta sınır ötesi operasyonlar düzenlerken, İsrail'in kendini savunma hakkını reddetmesini iki yüzlülük olarak niteledi. Engel, Türkiye'nin son yıllarda Amerika ve NATO'nun geleneksel müttefiki olma konumundan uzaklaştığını savundu.



Cumhuriyetçi Parti Indiana milletvekili Mike Pence de, "Türkiye'nin İran'a yakınlaşma politikasını ve İsrail karşıtı tutumunu sürdürmesinin bir bedeli olacağını söyledi. Bu bedelin ne olabileceğinin sorulması üzerine Kongre üyesi Pence, geçmişte Kongre'deki Ermeni tasarılarını desteklemedeki isteksiz tavrını gözden geçirebileceğini ve bunu Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan'a da söylediğini belirtti. Pence, Gazze'de insanlık krizi yaşanmadığını da iddia etti.



Cumhuriyetçi Parti New York temsilcisi Peter King de, geçmişte kendisinin de Ermeni tasarılarına destek vermediğini, ancak fikrinin değişebileceğini söyledi. Kongre üyesi King, Türkiye'nin son yıllarda batıdan ve laiklikten uzaklaşarak İran'a yaklaştığını ve bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. King, geçmişte kendisi gibi birçok milletvekilinin Ermeni tasarılarına, "soykırım" olduğuna inansalar da, diplomatik ve pragmatik nedenler ve Türkiye ile müttefiklik ilişkilerini dikkate alarak destek vermediğini belirterek, bu durumun değişebileceği uyarısında bulundu.



Teksaslı Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Ted Poe da, Başkan Obama'ya, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'le ilgili herhangi bir soruşturmayı başlatma girişimini veto etmesi çağrısında bulundu.



Washington'daki İsrail yanlısı lobi gruplarından J Street ise, bazı milletvekillerinin Gazze yardım filosuyla ilgili açıklamalarının Orta Doğu barışını ilerletmek yerine, iç siyasi politika düşünülerek tasarlandığını öne sürdü. Grubun başkanı Jeremy Ben-Ami, Amerikalı Kongre üyelerinden, İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözüm sağlanmasının aciliyetini vurgulayan görüşler ifade etmelerini istedi.



Cumhuriyetçi Senatör John McCain de, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemleri ve eylemlerini “çok rahatsız edici” bulduğunu söyledi. 2008 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçiler’in başkan adayı olan Arizona Senatörü McCain, bir grup senatörle birlikte yaptığı, İran'daki insan haklarıyla ilgili basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nde İran'a dördüncü tur yaptırım kararının oylanmasında Türkiye'nin kullandığı 'hayır' oyuyla "değersiz" olarak nitelediği uranyum takası anlaşmasını ve Başbakan Erdoğan'ın İsrail’le ilgili söylemini eleştirdi. "Mustafa Kemal Atatürk'ün laik bir ulus mirası bıraktığını" belirten McCain, Türk hükümetinin İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı hoş görmesinin ve bazı eylemlerinin, bölgede barış ve istikrara katkısı olmayacağını kaydetti.



Demokrat Parti Delaware Senatörü Ted Kaufman da, Türkiye'nin doğru yolda olmadığını düşündüğünü söyledi.