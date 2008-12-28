Türkiye diplomatik girişimlerde bulunuyor

Türkiye, Gazze Şeridi'ndeki olaylarla ilgili yoğun diplomatik girişimlerde bulunuyor.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu girişimler çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın çeşitli bölge ve bölge dışı ülkelerdeki muhatapları ve uluslararası kuruluşların Genel Sekreterleriyle telefon görüşmeleri yaptıkları, endişe ve görüşlerini aktardıkları belirtildi.



Başbakan Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'la görüşerek, İsrail'in askeri harekatının derhal durdurulması ve Gazze'deki halka insani yardım ulaştırılması için BM'nin aktif olarak devreye girmesi gerektiğini vurguladığı kaydedildi.



Açıklamada, şöyle denildi:



"Sayın Bakanımız da, İKÖ Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'yla bir telefon görüşmesi yaparak, İKÖ Dışişleri Bakanlarının Gazze Şeridi'ndeki olayları görüşmek üzere olağanüstü toplanmasını önermiştir. İKÖ Genel Sekreteri İhsanoğlu, bu çerçevede gerekli çağrıyı yapmıştır."



