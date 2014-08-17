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Dünya
Deutsche Welle

‘Türkiye dinlenen ana ülkelerden biri’

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung: Hükümet çevrelerinden bir yetkili, Türkiye'nin Alman dış istihbaratı tarafından dinlendiği iddiasını doğruladı.

17 Ağustos 2014 16:08


Haftalık gazetenin haberine göre Türkiye, Alman dış istihbarat servisi BND'nin izlediği “ana ülkeler” sınıfına giriyor. Bu sınıftaki ülkelere karşı istihbari araçlar kullanarak dinleme tedbirleri alınabiliyor. Hükümetin istihbarat servisine belirlediği görev profili içerisinde “görüntülenen devletler” sınıfında ise sadece açık olarak erişilebilir bilgiler toplanıyor.

Gazeteye konuşan yetkili, Almanya'nın tüm NATO ülkelerine karşı dinlememe tutumu içinde olmadığını, Türkiye'nin ABD ya da Avrupalı ortaklarla aynı kefeye konamayacağını söyledi.

Türkiye'deki gelişmelerin Almanya'nın iç güvenliği açısından doğrudan önemi olduğunu belirten yetkili, PKK, aşırı sol ve sağ örgütlerin Almanya'da uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi eylemlerde bulunduğuna işaret etti. Türkiye hükümetinin Türk dernekleri üzerinden Almanya'da siyasi hedeflerini hayata geçirmeye çalıştığını vurguladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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