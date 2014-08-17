‘Türkiye dinlenen ana ülkelerden biri’



Haftalık gazetenin haberine göre Türkiye, Alman dış istihbarat servisi BND'nin izlediği “ana ülkeler” sınıfına giriyor. Bu sınıftaki ülkelere karşı istihbari araçlar kullanarak dinleme tedbirleri alınabiliyor. Hükümetin istihbarat servisine belirlediği görev profili içerisinde “görüntülenen devletler” sınıfında ise sadece açık olarak erişilebilir bilgiler toplanıyor.

Gazeteye konuşan yetkili, Almanya'nın tüm NATO ülkelerine karşı dinlememe tutumu içinde olmadığını, Türkiye'nin ABD ya da Avrupalı ortaklarla aynı kefeye konamayacağını söyledi.

Türkiye'deki gelişmelerin Almanya'nın iç güvenliği açısından doğrudan önemi olduğunu belirten yetkili, PKK, aşırı sol ve sağ örgütlerin Almanya'da uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi eylemlerde bulunduğuna işaret etti. Türkiye hükümetinin Türk dernekleri üzerinden Almanya'da siyasi hedeflerini hayata geçirmeye çalıştığını vurguladı.