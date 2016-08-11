"Türkiye dinden uzaklaşıyor" diyen akademisyen: Neymiş Türkiye sekülerleşiyormuş, bok sekülerleşiyor!

Geçen sene Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a verdiği söyleşide "Türkiye dindarlaşmıyor, aksine dinden uzaklaşıyor" diyen Sosyolog Volkan Ertit, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından özür diledi. "Son 2 senedir sizleri trollediğim için kusura bakmayın, ben de bu halk tarafından trollendim" diyen Ertit, "Neymiş efendim ülke sekülerleşiyormuş, he bok sekülerleşiyor, nereye sekülerleşiyor, yavaş sekülerleşsin. Ulan adam Allah Allah diyerek apartmanın çatı katına çıkarak savaş uçağının üzerine atlamaya çalışıyor. 300 bin kiloluk tanka kafa atıyor" ifadesini kullandı.

Ertit'in Facebook hesabından paylaştığı özür yazısı şöyle:



