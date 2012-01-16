-Türkiye din ve mezhep çatışması istemiyor BEYRUT (A.A) - 15.01.2012 - Lübnan'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin bölgedeki dinler ve mezhepler arasında çatışma çıkmamasını arzuladığını belirtti. BM toplantısı için Lübnan'da bulunan Davutoğlu, bu akşam son olarak Lübnan'ın eski Cumhurbaşkanı Emin Cemayel ile bir araya geldi. Davutoğlu ve Cemayel, görüşmenin ardından ortak açıklama yaparak, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Davutoğlu, Lübnan'da bulunmaktan onur duyduğunu ifade etti. Türkiye'nin Lübnan'da barış ve istikrara önem verdiğini, Cemayel'in Ankara ziyareti sırasında önerdiği dinler arası diyalog toplantısının çok önemli olduğunu, bu konuda gelecek dönemde birlikte çalışacaklarını belirten Davutoğlu, şöyle konuştu: "Türkiye, bölgedeki dinler ve mezhepler arasında çatışma çıkmamasını arzulamaktadır. Lübnan temaslarım sırasında sadece siyasi liderlerle değil, tüm mezhep ve dini liderlerle görüşmelerde bulundum." Davutoğlu, bir soru üzerine, herhangi bir tarafa özel mesaj getirmediğini, görüştüğü tüm siyasi ve dini liderlere aynı hususları vurguladığını söyledi. Bakan Davutoğlu, bölgede daha fazla diyalog, işbirliği ve dayanışmaya ihtiyaç duyulduğunu ve bu mesajları bütün taraflara ilettiğini belirtti. Cemayel de dinler arası diyalog konusunda birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Davutoğlu'nun bütün görüşmelerinde, Lübnan'daki durum, Ortadoğu'da ve Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Cemayel görüşmesinden önce Grek Ortodoks Metropoliti İlyas Audi ile makamında bir araya geldi. Sıcak bir atmosferde geçen görüşmede, karşılıklı hediyeler verildi. Davutoğlu, temaslarını tamamlayarak bu gece Lübnan'dan ayrılacak.