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Spor

TÜRKİYE, D GRUBUNDA MÜCADELE EDECEK  ANKARA (A.A)

31 Temmuz 2011 02:17

-TÜRKİYE, D GRUBUNDA MÜCADELE EDECEK  ANKARA (A.A) - 30.07.2011 - Türkiye (A) Milli Futbol Takımı, Brezilya'da düzenlenecek 2014 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda, Macaristan, Romanya, Estonya ve Andorra ile (D) Grubu'nda mücadele edecek. Rio De Janeiro'da yapılan kura çekiminde, takımların 2014 Dünya Kupası elemelerindeki grupları belirlendi.  Brezilyalı efsanevi futbolcu Ronaldo'nun çektiği kuraya 2. torbadan giren Türkiye, ilk torbadan seri başı olarak kuraya giren Hollanda ile eşleşti.  Türkiye, kurada 3. torbadan Macaristan, 4. torbadan Romanya, 5. torbadan Estonya ve 6. torbadan Andorra ile aynı grupta yer aldı. Ev sahibi Brezilya'nın elemelerde mücadele etmeden doğrudan katılacağı 2014 Dünya Kupası'nda maçlar 12 Haziran-13 Temmuz'da oynanacak.  Dünya Kupası'na Avrupa elemelerinden gelen 13 takım katılacak. Takımlar 9 grupta mücadele edecek ve grupların 8'inde 6, birinde 5 takım yer alacak. Takımlar birbirleriyle biri kendi sahasında biri deplasmanda olmak üzere 2 kez karşılaşacak.  9 grubu ilk sırada tamamlayacak takımlar Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Gruplarını 2. sırada tamamlayan takımlardan en iyi 8'i play-off turuna kalacak ve bu 8 takımdan 4'ü de Dünya Kupası bileti alacak. Gruplarda eleme maçları 7 Eylül 2012 - 15 Ekim 2013 tarihleri arasında oynanacak.   

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