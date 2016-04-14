Türkiye: Devlet Denetleme Kurulu Erdoğan'a paralel yapı hakkında her gün bilgi veriyor

Türkiye gazetesi, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK)'nın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 'Paralel Yapı'yla mücadele' konusunda her gün rapor sunduğunu öne sürdü. "Cumhurbaşkanı Erdoğan gün gün Paralel raporu alıyor" başlığıyla yayımlanan haberde, "Devlet Denetleme Kurulu, Paralel Yapı ile mücadele hakkında Erdoğan'a her gün bilgi veriyor. Kamu kurumları ve belediyelerin raporları DDK'ya ulaşmaya başladı. MİT Müsteşarı başta olmak üzere bürokratlar da son durumu Beştepe'ye iletiyor" ifadeleri kullanıldı.

Yücel Kayaoğlu'nun imzasıyla yayımlanan haberde ayrıca, "Güneydoğu’da görev yapan ve 'Paralel Yapı'yla bağı olan güvenlik güçlerinin 'istihbarat zafiyetine' neden olduklarının belirlenmesinin ardından bu isimlerin pasifize edildiği" iddia edildi.

Gazetenin bugünkü nüshasında yayımlanan (14 Nisan 2016) haber şöyle:

Erdoğan’ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu’na resmî kurumlardan belge ve bilgi yağıyor. DDK, şebekenin ihanet ve sırlarıyla ilgili genel bir raporu yargıya teslim edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Paralel Yapı ile mücadele konusunda Devlet Denetleme Kurulu’nu devreye sokmasının ardından belediyeler dâhil tüm kamu kurumları çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kurumlar, “Paralel” konusunda yaptıkları çalışmaları rapor haline getirerek, DDK’ya iletmeye başladı. Bu kapsamda âdeta belge ve bilgi yağıyor. DDK; gelen veriler üzerinden çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da savcıların hazırladıkları iddianameleri detaylı bir şekilde mercek altına aldı. Paralel Yapı’nın işleyişi, insan ve finansman kaynakları, devlete sızma yöntemleri, istihbarat faaliyetleri gibi tüm çalışmalarını inceleyen DDK’nın hazırlayacağı genel rapor bu konudaki yargı sürecini de hızlandıracak.

Külliye 24 saat takipte

Erdoğan da “Paralel” ile mücadele çalışmalarını anbean yakından takip ediyor. Zaman zaman DDK’ya gelen belgeler ışığında ilgili kurumları eksik kalan çalışmalar konusunda uyardığı belirtilen Cumhurbaşkanı’nın, başta MİT Müsteşarı olmak üzere görevli bürokratlardan ve yöneticilerden sık sık bilgi aldığı ifade ediliyor. Geçen hafta sonu da Erdoğan’ın yine “Paralel” ile alakalı İstanbul’da önemli görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi.

Paraleller pasifize ediliyor

Bu arada Paralel Yapı’nın finans kaynaklarına yönelik operasyonlarda ele geçirilen bir server üzerindeki incelemelerde önemli veriler elde edildi. Uzmanların üzerinde incelemesini sürdürdüğü ana bilgisayardaki bilgilerin henüz üçte birine ulaşıldı. Tüm verilere erişilmesinin engellenmesi için servera yurt dışından “hacker” saldırısı yapıldığı vurgulandı.

Öte yandan Doğu ve Güneydoğu’da görev yapan ve Paralel Yapı’yla bağı olan güvenlik güçlerinin terör operasyonlarında “sıkıntılı uygulamalara” ve “istihbarat zafiyetine” neden olduklarının belirlenmesinin ardından, acil tedbir olarak bu isimlerin “pasifize” edildiği öğrenildi. Bölgedeki Paralel’e yakın güvenlik güçlerinin önümüzdeki günlerde başka illere atanacakları vurgulandı.