Türkiye dev derbiye kilitlendi; işte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri...

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.



Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Kayserispor karşısında elde ettiği 1-0'lık galibiyetin ardından, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Ajax'ı aynı skorla geçen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde çıkacağı derbiyi de kazanmak istiyor.

Kendisiyle aynı puana (17 puan) sahip 2. sıradaki Galatasaray'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alan sarı-lacivertli takımın, ligde 8 maçlık bölümde 5 galibiyeti, 2 beraberliği ve 1 yenilgisi bulunuyor. Fenerbahçe bu sezon seyircisi önünde çıktığı 4 maçın 3'ünü kazandı, 1'inde beraberlik yaşadı.

Sarı-lacivertliler, taraftarının önünde çıkacağı mücadeleyi kazanarak, puan cetvelinde rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor.

16 yıldır yenemiyor

Süper Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan ve ilk 4 haftada 5 puan toplayan sarı-kırmızılılar, son 4 maçını kazandı. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Benfica'yı mağlup eden "Cim Bom", Fenerbahçe'yi de yenerek, iyi gidişi sürdürmek istiyor. Kadıköy deplasmanında yaklaşık 16 yıldır galip gelemeyen Galatasaray, kötü istatistiğini sonlandırmayı hedefliyor.

Galatasaray tam kadro

Galatasaray'da sakatlığı devam eden Hamit Altıntop dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Sarı-kırmızılılarda, Süper Lig'deki Trabzonspor maçında adalesinden sakatlanan ancak son iki karşılaşmada kısa da olsa süre alan Burak Yılmaz'ın herhangi bir sakatlığı bulunmuyor.



Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanan, Belçika Milli Takımı'nın Andorra ve İsrail, Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile Benfica maçlarında forma giyemeyen Jason Denayer de sakatlığını tamamen atlattı. Hafta başından itibaren takımla çalışan genç oyuncunun, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun şans vermesi durumunda oynamasına engel bir durumu yok.

Kakıköy'de son 10 öaçtır mağlup olmuyor"

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son 10 lig maçında kaybetmedi.

Sahasındaki 8 maçı kazanan, 2 kez de beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler, son yenilgisini geçen sezonun 21. haftasında Akhisar Belediyespor (2-1) karşısında aldı.

Sneijder ve Sabri ceza sınırında

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da Wesley Sneijder ile Sabri Sarıoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde üçer sarı kartı bulunan Sneijder ve Sabri, Fenerbahçe maçında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 10. haftasındaki Eskişehirspor maçında forma giyemeyecek.

381. Randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihlerinde 381. kez karşı karşıya gelecek.

Şimdiki Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 106 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 380 maçtan 144'ünü kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 122 kez galip geldi. İki takım 114 maçta ise eşitliği bozamadı. "Sarı Kanaryalar"ın attığı 528 gole, "Cim Bom" 480 golle karşılık verdi.

Kadıköy'de 53. derbi

Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yapacakları derbiyle Kadıköy'de 53. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Stadı'nın yeniden hizmete girdiği 1982'den itibaren taraflar Kadıköy'de 52 maç yaptı. Geride kalan karşılaşmalarda ev sahibi sarı-lacivertliler 28, konuk sarı-kırmızılılar 9 galibiyet aldı, 15 maçta eşitlik bozulmadı.

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin attığı 106 gole, Galatasaray 63 golle karşılık verdi.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE

Volkan Demirel

Şener Özbayraklı

Simon Kjaer

Abdoulaye Ba

Caner Erkin

Mehmet Topal

Josef de Souza

Diego Ribas

Lazar Markovic

Luis Nani

Robin van Persie



GALATASARAY

Fernando Muslera

Jason Denayer

Aurelien Chedjou

Hakan Balta

Lionel Carole

Selçuk İnan

Bilal Kısa

Yasin Öztekin

Wesley Sneijder

Lukas Podolski

Burak Yılmaz



SAAT: 19.00

STAT: ÜLKER STADYUMU

HAKEM: FIRAT AYDINUS

YAYIN: LİG TV