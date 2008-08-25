Türkiye derecede yok

Dünyanın en iyi kurumsal saygınlık araştırmasının sonuçları belli oldu. Reputation Institute tarafından 27 ülkede 600 büyük şirketin değerlendirildiği anket sonucunda, Japon firması olan Toyota Motor birinci olurken Türkiye dereceye bile giremedi.Firmaya olan güven, iyi hisler ve saygınlığı baz alan anketde ortalaması yüzde 64.2’nin üzerinde kalan ilk 200 firma derecelendirildi.Toyota Motor, yüzde 86.53 ile en yüksek dereceyi elde ederken, ona çok yakın bir derece sağlayan Google yüzde 85.23 ile ikinci sırada yerini aldı. Tüketici dostu olan İsveç firması IKEA yüzde 84.14 ile üçüncü, İtalyan çikolata üreticisi Ferrero yüzde 83.52 ile dürdüncü, Amerikan şirketi Johnson & Johnson yüzde 83.48 ile beşinci oldu.Üst grupta tek otomotiv üreticisi Toyota Motor olurken, onu izleyen Volvo 32. sırada, BMW 80. sırada ve Daimler 96. sırada. İlk 10 ele alındığında, ağırlığın gıda firmalarına ait olduğu görülüyor. Gıda firmalarından Ferrero 4. sırada, Kraft Food 7. sırada, Grupo Bimbo 9. sırada ve Migros 10 sırada.27 ülkede yapılmış bu araştırmada ilk 20’ye giren, (skoru 80 ve üzerinde olan firmalar) 13 ülkeye ait. Bu 13 ülkede yer alan firmalar, geri kalan 14 ülkede de büyük bir saygınlık görüyor. Bu 13 ülkenin 6’sı Amerika’da, 2’şer tanesi Japonya ve Hindistan’da ve birer tane Brezilya, Kanada, Çin, Danimarka, İtalya, Meksika, Norveç, İspanya, İsveç ve İsviçre’de.Listede 51-200 aralığında yer alan firmaların saygınlıkları ilk 50 firmaya göre çok daha gerilerde kalıyor.