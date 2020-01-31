Türkiye depremi konuşurken deprem çantaları yeniden gündeme; fiyatlar bin 500 liraya kadar çıkıyor

Elazığ'da, 41 kişinin hayatını kaybettiği binden fazla insanın yaralandığı 6.8'lik depremin ardından deprem çantaları yeniden gündeme geldi. Birçok alışveriş sitesinde satılan çantaların fiyatları ise bin 500 liraya kadar çıkıyor.

İçinde temel ilk yardım malzemeleri bulunan deprem çantalarının fiyatları 70 liradan başlıyor. İçinde zeka küpü, roman ve okuma gözlüğü bulunan çantaların fiyatları bin 500 liraya kadar çıkıyor.

Öte yandan bazı alışveriş sitelerinin deprem çantası ürünlerinin tanıtımında olası bir İstanbul depremini hatırlatarak fay hatlarından söz etmesi de dikkat çekiyor. Fiyatı yüksek çantalarda ilk yardım malzemeleri dışında ayrıca protein bar, mum seti, acil durum sinyali, ısıtıcı, boyun yastığı, zekâ küpü oyunu, okuma gözlüğü, roman gibi eşyalar da bulunuyor.