Türkiye'den Yunanistan'a nota

Edirne’de Yunanistan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak öldürülen Türk vatandaşı nedeniyle Yunanistan'a nota verildi.

Edirne'nin Meriç Nehri kenarında bulunan Yunanistan'a sınır Köyü Adasarhanlı'da, Yunanistan tarafından sivil giyimli kişilerce açılan ateş sonucu 1 kişi vurularak öldürülmüştü.

Ne olmuştu?

Alınan bilgiye göre, köy sakinlerinden Mehmet Durgun (43) ve Süleyman Şener (60) sınır hattını oluşturan Meriç Nehri kıyısına gitti. Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu Mehmet Durgun, yüzünden vurularak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Süleyman Şener, ateş açılmasının ardından köy merkezine gelerek olayı haber verdi. Durgun'un cenazesi Meriç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemelerinin ardından Durgun’un cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (AA)

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