Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Kırım' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ın Rusya tarafından "yasadışı bir biçimde" ilhak edilişinin 6. yıldönümünde bir açıklama yayınladı ve Ankara'nın bölge üzerinde Ukrayna'nın egemenliğini tanıdığını bir kez daha teyit etti.

Açıklamada, "Kırım’ın asli unsurlarından olan Kırım Tatar Türkleri’nin tarihi vatanlarında esenlik ve güven içinde yaşamaları, kültürel kimliklerini korumaları ve ilhaktan kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi Türkiye bakımından öncelikli olmayı sürdürecektir" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin altı yıl önce bugün (16 Mart) düzenlenen gayrımeşru bir referanduma dayanarak Rusya Federasyonu tarafından hukuka aykırı şekilde ilhak edilmesi, ülkemiz ve uluslararası toplum tarafından tanınmamaktadır.

Kırım’ın asli unsurlarından olan Kırım Tatar Türkleri’nin tarihi vatanlarında esenlik ve güven içinde yaşamaları, kültürel kimliklerini korumaları ve ilhaktan kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi Türkiye bakımından öncelikli olmayı sürdürecektir.

Türkiye, stratejik ortağı Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bu vesileyle bir kez daha teyit eder."