Türkiye'den Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenleri yarın yola çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılacağı tören, yarın saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Rusya'ya gidecek olan blok ihracat treni ile iki ülke arasındaki blok ihracat trenlerinin de başlangıcı olacak. Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden gidecek tren, Moskova'ya ulaşacak.

Türkiye'den Çin'e gidecek tren ise Rusya'ya gidecek blok ihracat trenin ardından hareket edecek.

42 konteynerdan bor yüklü trenin yolculuğu, Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi ardından Çin'in Xian şehrinde son bulacak.

Çin'e giden ilk ihracat blok treni, 4 Aralık 2020'de İstanbul'dan uğurlanmış ve Çin'e ulaşmıştı.