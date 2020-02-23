Koronavirüs salgını nedeniyle İran'la olan bütün sınır kapıları kapatıldı, uçuşlar durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs salgını nedeniyle İran'la olan bütün sınır kapıları kapatıldı, uçuşlar tek taraflı durduruldu" dedi.

İran'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölü sayısının 8'e vaka sayısının ise 43'e yükselmesinin ardından Hakkari - Esendere Sınır Kapısı, Van - Kapıköy Sınır Kapısı, Ağrı - Gürbulak Sınır Kapısı ve Dilucu Sınır Kapısı kapatıldı.

Sağlık Bakanı Koca, İran'da ölümle sonuçlanan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeni ile Türkiye'nin aldığı önlemlere ilişkin açıklama yaptı.

Dilucu Sınır Kapısı'nın kapatılmasının ardından İran'la olan diğer sınır kapılarının da geçici olarak kapatıldığını açıklayan Koca, "Tüm uluslararası uçuşlar da (İran'dan gelişler) saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durduruldu" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"İsrail ve Lübnan dahil olmak üzere 32 ülkede 2 bin 464 ölüm bildirimi söz konusu. Erken dönemde aldığımız tedbirlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık. Hastalığın İran'da görülmesi bizler için alarm anlamına geliyor. Bilim kurulumuz toplantılarını yaptı. Bizzat İran Sağlık Bakanı ile görüştüm. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip etmekte. Bilim Kurulu'nun önerdiği tüm önlemleri alma talimatı verdi.

İran'da bugüne kadar 43 vaka görüldü, 8 kişi yaşamını yitirdi. İran ile 3 sınır kapımız ve Nahçıvan'dan 1 sınır kapımız var. Sınır hareketliliğinin azaltılması için ilave tedbirler alındı. Komşumuzla sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık. İran sınırı ile kararlar tüm valiliklere bildirildi. Uluslararası sağlık tüzüğü çerçevesinde İran'dan Türkiye'ye yapılacak kara ve demiryolu geçişleri saat 17.00 itibariyle durduruldu.

Türkiye bu hastalıkla İran Devleti ve vatandaşlarının yanındadır. Türkiye'ye giriş yapan tüm yolcular muayene edilmektedir. Dün ve önceki 8 İran vatandaşının hastalık bulgularının olması sebebiyle ülkemize giriş izni verilmedi."

"Van'da gözlem altına alınanlarda Koronavirüs'e rastlanmadı"

Van'da soğuk algınlığı belirtisi olan, Koronavirüs şüphesi nedeniyle gözlem altına alınan kişilere ilişkin de konuşan Koca, "Van'da soğuk algınlığı teşhisi ile ilgili 5 kişi gözlem altındaydı. Onlarda da Koronavirüs'e rastlanmadı. Vaka tespiti olursa alınacak önlemler belirlendi. İlaçlar depolandı. Endişe edecek bir durum söz konusu değildir" dedi.