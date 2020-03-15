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Türkiye'den 'Koronavirüs manzaraları'; nişanlanan çifte takı yerine maske

Koronavirüs'ün şaka konusu yapılması bazı davetlilerin tepkisini çekti

15 Mart 2020 15:15

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, arkadaşlarının nişan törenine katılan kişi, espri amacıyla koruyucu kıyafet giyip, yeni tip Koronavirüs'e karşı  karşı çifte maske taktı. 

Adapazarı’nda, otelde düzenlenen nişan törenine katılan kişi, koruyucu kıyafet giyerek, maske ve gözlük takıp, salona girdi. Takı sırasına da giren kişi, nişanlanan arkadaşlarına maske takıp, fotoğraf çektirdi. Nişanlı çift ise bir süre sonra maskeyi çıkarıp, masanın üzerine koydu. Bazı kişiler ise esprisi nedeniyle bu kişiye tepki gösterdi. (DHA)

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