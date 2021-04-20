Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz Koronavirüs aşısı daha

Türkiye, yeni tip Koronavirüs'le (Kovid-19) mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 40 bin doz Çin yapımı Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

Dün giden aşılarla Türkiye'nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı 140 bin doza ulaştı.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 salgınında mücadelemizi siz halkımız ve Türkiye'nin desteği ile etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Bu gece Anavatan Türkiye'den 40 bin SINOVAC aşı daha yurdumuza gelecektir. Anavatan Türkiye'mize yürekten teşekkür ediyoruz. Lütfen kurallara ve kısıtlamalara uyalım." ifadelerini kullanmıştı.