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Türkiye'den İspanya'da devam eden yangınlar nedeniyle dayanışma ve taziye mesajı

İspanya, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına 27 kişilik ekip ve 2 yangın söndürme uçağıyla destek vermişti

11 Eylül 2021 15:38

Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Malaga şehri kırsalında devam eden yangınlar ve yangınla mücadele eden bir itfaiye görevlisinin hayatını kaybetmesi nedeniyle dayanışma ve taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İspanya’nın Malaga şehri kırsalında devam eden yangınların üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen yangınlarla mücadelede verdiği desteği şükranla hatırladığımız İspanya ile dayanışma içerisindeyiz." ifadesi kullanıldı.

Yangınla mücadele ederken hayatını kaybeden itfaiye görevlisinin acılı ailesine başsağlığı dilenen açıklamada, yangınların en kısa sürede söndürülmesi temennisinde bulunuldu.

İspanya, Ağustos ayında Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına 27 kişilik ekip ve 2 yangın söndürme uçağıyla destek vermişti.

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