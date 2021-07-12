Türkiye'den İngiltere'ye konteyner getirme maliyeti 3 katına çıktı

Sektör temsilcileri, Türkiye'den İngiltere'ye konteyner getirmenin maliyetinin 3 katına, Çin'den getirmenin ise 6 katına çıktığını belirtti.

Bloomberg HT'den Ceren Dilekçi'nin haberine göre Türkiye'den İngiltere'ye konteyner getirmenin maliyeti bir yılda nerdeyse 3 katına çıktı. Pandemi, Brexit, tedarik sıkıntıları, fiyat artışlarını beraberinde getirdi. İngiltere, yıllar sonra enflasyonla mücadele eder hale geldi. Sektör temsilcileri, hizmetler sektöründe en az yüzde 10 fiyat artışı olduğunu belirtiyor.

Nakliyede çok ciddi sıkıntı olduğunu kaydeden Gama Grup Yönetici Direktörü Ali Sancak, Türkiye'den geçen yıl 900 sterline getirilen konteyner fiyatının bu yıl 2500 sterline çıktığını ifade etti.

Çin'den konteyner getirmenin maliyeti ise 2 bin dolardan 12 bin dolara çıkmış durumda. Sektör temsilcileri, artan maliyetlere karşılık konteyner bulamadıklarını söyledi.