Türkiye'den Ege'de 2, Doğu Akdeniz'de 1 yeni NAVTEX yayımladı

Türkiye, Ege'de 2, Doğu Akdeniz'de de 1 olmak üzere 3 NAVTEX yayımladı.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan (SHOD) yapılan açıklamada, Türkiye Semadirek ve Limni Adaları ile Bozbaba Adası'nın 1923'te imzalanan Lozan Anlaşmasına karşı silahlandırılması nedeniyle NAVTEX yayımladı. Doğu Akdeniz'de ise doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle bir NAVTEX yayımladı.