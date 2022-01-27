Türkiye'den BMGK kararına karşı KKTC'ye destek açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kıbrıs Adası'nda konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün görev süresini 6 ay daha uzatılması kararına karşı yaptığı açıklamayı tümüyle desteklediğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu karar alınırken, bu yönde yapılan tüm çağrı ve ikazlara rağmen KKTC makamlarının rızası BM kural ve ilkelerine aykırı olarak yine alınmamıştır. Yasal bir düzenleme yapılmasından bugüne kadar ısrarla imtina edilmiş, ancak BM Barış Gücü KKTC makamlarının iyi niyetli yaklaşımı çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilmiştir. Bu konuda KKTC makamlarının bundan sonra atacağı adımlara desteğimiz tamdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, BMGK'nin bir yandan adadaki taraflara çözüm bulmalarını söylediği, diğer yandan da 50 yılı aşkın süredir denenmiş, tüketilmiş, sonuç vermediği kanıtlanmış ve bir tarafın rızasını yansıtmayan çözüm modelini dayatmaya çalıştığı vurgulanarak, bu tutumun gerçeklikten kopuk ve çelişkili olduğu belirtildi.

BMGK'nin KKTC makamlarının Maraş'ta attığı uluslararası hukuka uygun adımları eleştirmesinin mülkiyet haklarının ihlali olduğu aktarılan açıklamada, Konsey'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de attığı gerginliği arttıran ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan tek taraflı adımları görmezden gelmesinin bir çifte standart örneği olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün sağlanabilmesi için Güvenlik Konseyi'ni ve uluslararası toplumu Ada'daki gerçekleri temel alan samimi ve yapıcı bir tutum benimsemeye, bu amaçla Kıbrıs Türk halkının müktesep hakları olan, egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

KKTC Dışişlerinden Kıbrıs'taki barış gücünün süresini uzatan BM'ye tepki

Kıbrıs'ta konuşlu BM Barış Gücü görev süresinin 6 ay süre ile 31 Temmuz 2022'ye kadar uzatılmasına ilişkin 2618 (2022) sayılı BMGK kararı 27 Ocak 2022'de kabul edilmişti.

BMGK kararına karşılık KKTC Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılmasında KKTC'nin rızasının alınmaması BM'nin kendi ilke ve kurallarının ihlali anlamına gelmektedir. Barış operasyonlarının temel dayanağı olan tüm tarafların rızalarına başvurulmasına ilişkin rehber ilkenin bizzat BM tarafından göz ardı edilmesi, BM’nin itibarını derinden sarsmakta ve ülkemizdeki varlığını sorgulatmaktadır. BMBG, KKTC topraklarındaki faaliyetlerini, halen hüsnüniyetimiz ile sürdürebilmektedir." ifadeleri yer almıştı. (AA)