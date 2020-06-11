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Türkiye'den Afganistan'a tıbbi malzeme yardımı

11 Haziran 2020 22:05

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, tıbbi yardım malzemesinin taşındığı askeri uçak, Afganistan'a ulaştı. Uçağı, Halk Sağlığı Bakan Vekili Dr. Ahmad Jawad Osmani, Büyükelçi Oğuzhan Ertuğrul, Askeri Ataşe Albay Ertuğrul Bayram Ak ve Afganistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri karşıladı.

Öte yandan yapılan açıklamada, "Afganistan'a gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın Afganistan Cumhurbaşkanı Mohammad Ashraf Ghani'ye yazdıkları mektup da yetkililere teslim edildi" denildi.

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