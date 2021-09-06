Türkiye'den AB’ye "yasa dışı göç"te artış

Akdeniz ve Ege Denizi üzerinden Avrupa Birliği'ne (AB) yasa dışı göçte artış olduğu kaydedildi. Almanya'da yayınlanan Welt am Sonntag (WamS) gazetesinin, AB Komisyonu'nun konuyla ilgili bir raporuna dayandırdığı haberine göre, Türkiye'den yasa dışı bir şekilde AB'ye gelenlerin sayısı, koronavirüs pandemisi nedeniyle uluslararası trafiğin sekteye uğradığı 2020 yılının Mart ayından bu yana geçen hafta en yüksek seviyeye ulaştı.

Söz konusu habere göre bu yıl Türkiye'den 4 bin 577 kişinin deniz ve kara sınırlarını aşarak komşu ülke Yunanistan'a geçiş yaptığı belirtiliyor. Aynı zaman diliminde Türkiye'den yola çıkan yasa dışı göçmenlerden İtalya'ya ulaşanların sayısı 4 bin 739 olarak açıklanırken, bunlardan 670'inin geçen hafta geldiği ifade ediliyor. AB raporunda yer alan verilere göre İtalya'ya, son bir haftada Kuzey Afrika kıyılarından yola çıkarak gelenlerin sayısı da 3 bin 236 kişi oldu; bu da yine 2020 senesinin Temmuz ayından bu yana kaydedilen en yüksek haftalık oran.

Artan sayılara rağmen sınırlar sakin

WamS'ın haberinde ayrıca, 2021'de bugüne dek 39 bin 183 göçmenin Akdeniz üzerinden AB'ye yasa dışı giriş yaptığı ve bu rakamın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 83'lük bir artışa tekabül ettiği vurgulandı. 2019'un aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ise artışın yedi kat olduğu görülüyor.

Yine Akdeniz üzerinden İspanya'ya gelen yasa dışı göçmen sayısı da, geçen yılın aynı zaman dilimine kıyasla yüzde 47 artarak 20 bin 500 olarak kaydedildi. Ancak raporda, tüm bu verilere rağmen AB dış sınırlarında durumun, büyük bir sığınmacı akınının olduğu 2015 sonrasına göre sakin olduğu da belirtiliyor.

AB Konseyi raporunun Almanya ile ilgili bölümünde aktarılan verilere göre, 2021 yılının ilk yedi ayında Almanya'ya yaklaşık 72 bin iltica başvurusunda bulunuldu. Bu başvuruları yapanların büyük çoğunluğunun da diğer AB ülkelerinden gelerek, yasa dışı yollarla Almanya'ya girdiği ifade ediliyor. 2021'de Almanya'ya en fazla iltica başvurusu ise 12 bin 200 başvuru ile Temmuz ayında yapıldı. Söz konusu veri, 2020'nin Ocak ayından bu yana en yüksek rakama işaret ediyor. İltica başvurusunda bulunanlar arasında geçen yıl olduğu gibi 2021'de de Suriyeliler ilk sırada yer alırken, Afganistanlılar en kalabalık ikinci grubu oluşturuyor.

Almanya, halihazırda bu ülkede yaşayan 280 bin Afganistanlı ile, Orta Asya dışında en fazla Afgan barındıran ülke durumunda. WamS'da yer alan habere göre uzmanlar, Afganistan'dan başlayacak olası yeni bir göç dalgasında çok sayıda kişinin Almanya'ya gelmeye çalışacağını düşünüyor.