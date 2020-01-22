Türkiye'deki üniversitelerde görev yapacak yabancı akademisyenler için yeni düzenleme

Sabah gazetesinden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre; Türkiye genelindeki üniversitelerin yılda 2 bin civarında istihdam ettiği yabancı akademisyenlerle ilgili yeni kriterler getirildi. Genelde üniversitelerin hazırlık sınıflarında görev yapan yabancı akademisyenlerde artık ana dil kriteri yeterli sayılmayacak.

Akademik tecrübe, iş deneyimi ve uluslararası sertifikalara sahip olma gibi yeni kriterler aranacak. Yeni düzenleme bugünden itibaren istihdam edilecek yabancı akademisyenler için geçerli olacak. Hazırlık sınıflarında görev yapacak yabancı öğretim üyelerinde İngiliz dili ve edebiyatı, dil bilimi, öğretmenlik veya eğitim bilimleri gibi alanlardan birinde en az lisans derecesine sahip olmak gerekecek.

Ana dili İngilizce olup bu bölümlerden mezun olmayanlardan da en az 2 yıl dil öğretim tecrübesi aranacak. İngilizce dışındaki yabancı dillerin öğretimi için istihdam edilecek öğretim elemanları için de aynı şekilde iş tecrübesi aranacak. Daha önce yabancı dil öğretiminde görevlendirme için herhangi bir lisans programından mezun olma ve ilgili dilin ana dili olması yeterli kabul ediliyor ve tecrübe aranmıyordu. Türkiye'de bugün itibariyla 3 binden fazla yabancı akademisyen görev yapıyor. Bunların 5'te birinden fazlası hazırlık sınıfların eğitim veriyor.