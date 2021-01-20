Türkiye'deki üç büyük futbol kulübünün zararı arttı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş mali yıl ikinci çeyrek bilançolarını açıkladı. 6 aylık sonuçlara göre tüm kulüplerin zararı arttı. En büyük zararı Beşiktaş kaydetti.

Bloomberg HT'nin haberine göre; Borsa İstanbul'da işlem gören futbol kulüplerinden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş mali yıl ikinci çeyrek bilançolarını açıkladı.

Galatasaray'ın finansal sonuçlarına göre söz konusu çeyrekte 169,7 milyon lira zarar kaydedildi. 2019 yılının aynı döneminde 3,73 milyon lira zarar gerçekleşmişti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın zararında ise çeyreklik bazda düşüş izlendi. Buna göre Fenerbahçe aynı dönem için 19,4 milyon lira zarar açıkladı; kulüp 2019 aynı dönemde 54,9 milyon lira zarar bildirmişti.

Beşiktaş aynı dönemde 187,4 milyon lira zarar bildirdi, Beşiktaş'ın zararı 2019'un aynı döneminde 84,9 milyon lira zarar gerçekleşti.

6 aylık bakıldığında tüm kulüplerin zararı arttı

Rakamlara 6 aylık olarak bakıldığında ise tüm kulüplerinin zararının arttığı görüldü.

Galatasaray'ın Haziran-Kasım 2020 döneminde net dönem zararı 209,3 milyon TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde kulüp 75,9 milyon TL kâr açıklamıştı.

Beşiktaş'ın aynı dönemde zararı 227,8 milyon TL oldu, geçen yılın aynı döneminde zarar 151,7 milyon TL olarak kaydedilmişti.

Fenerbahçe'nin ise Haziran-Kasım 2020 döneminde dönem zararı 48,8 milyon TL oldu. Kulüp geçen yıl aynı dönemde 28,5 milyon dönem kârı açıklamıştı.