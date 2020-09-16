Türkiye’deki tüketimin dörtte biri İstanbul’da; en az tüketim Kuzeydoğu Anadolu’da

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre hanehalkı tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecek ile ulaştırma harcamaları oluşturdu. Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 28,6 ile İstanbul iken en düşük payı ayıran bölge yüzde 20,2 ile Kuzeydoğu Anadolu (Kars, Iğdır, Ağrı, Ardahan, Erzurum, Erzincan) oldu.

Türkiye’deki hanehalkı tüketim harcamalarının yüzde 24,4’ü İstanbul bölgesinde gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 15,1 ile Ege bölgesi yer alırken, bu bölgeyi izleyen Akdeniz bölgesinin payı yüzde 11,4 oldu.

İstanbul bölgesi tüm harcama türlerinde en yüksek paya sahip olurken eğitim harcamalarının yüzde 38,6’sı, lokanta ve otel harcamalarının yüzde 28,9’u, eğlence ve kültür harcamaları ile konut ve kira harcamalarının yüzde 28,6’sı İstanbul bölgesinde gerçekleşti.

Hanehalkı tüketim harcamalarından aldığı pay ile ikinci sırada yer alan Ege bölgesinde ise alkollü içecekler, sigara ve tütün harcamalarının yüzde 17,3’ü, lokanta ve otel harcamalarının yüzde 16,0’ı ve sağlık harcamalarının yüzde 15,8’i gerçekleşti.

En düşük pay Kuzeydoğu Anadolu'ya ait

Türkiye’deki hanehalkı tüketim harcamalarından en düşük payı yüzde 1,8 ile Kuzeydoğu Anadolu bölgesi aldı. Bu bölgeyi yüzde 2,6 ile Ortadoğu Anadolu ve yüzde 2,9 ile Doğu Karadeniz izledi.

Kuzeydoğu Anadolu bölgesinin alkollü içecekler, sigara ve tütün harcamalarından aldığı pay yüzde 2,5 iken gıda ve alkolsüz içecek harcamalarından yüzde 2,2, giyim ve ayakkabı harcamalarından ise yüzde 2,1 pay aldı.

Ulaştırma harcamalarına en yüksek payı yüzde 20,1 ile Batı Karadeniz bölgesi ayırırken, en düşük payı ayıran bölge yüzde 15,3 ile Güneydoğu Anadolu oldu.

Hanehalkı tüketim harcamaları içinde eğitime yüzde 3,7 ile en yüksek payı İstanbul bölgesi ayırırken, Doğu Karadeniz yüzde 0,9 ile en düşük payı ayıran bölge oldu.

Sağlık harcamalarına ise en yüksek payı yüzde 2,7 ile Batı Marmara bölgesi ayırırken, en düşük payı yüzde 1,2 ile Ortadoğu Anadolu bölgesi ayırdı.