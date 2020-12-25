Türkiye Değişim Partisi'ni kuran Mustafa Sarıgül: Toplumun yüzde 35’e varan kısmı oy verecek parti arıyor

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yeni kurdukları partinin amacını ve olası seçim ittifaklarına yaklaşımlarını anlattı. Sarıgül “Bugünün kamuoyu yoklamalarına baktığımızda vatandaşın yüzde 25 ila 35’i ‘yeni bir siyasi enerjiye ihtiyaç var, oy verecek yer bulamıyorum’ diyor. İnşallah biz o sığınma limanı olacağız” dedi.

Sarıgül, Ali Çağatay’la Seyir Hali programında konuştu. Seçmenin oy verecek parti ihtiyacı duyduğunu söyleyen Sarıgül, "Siyasi parti kurmak ihtiyaçtan doğan bir şeydir. 20 sene oldu, iktidar yoruldu. Sürekli hata üzerine hata yapıyor. Duygusallıklar ve keyfi uygulamalar olmaya başladı. İktidar böyleyken muhalefetin oylarında bir yükselme olmuyor. Partiyi kendimiz kurmadık, bize partiyi milletimiz kurdurdu. Bir ihtiyaçtan dolayı doğdu" ifadelerini kullandı.

"Bizim kalbimiz Türkiye için atacak"

TDH parti logosunun anlamını da aktaran Sarıgül, “Logomuza gelince, binlerce arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Müthiş yarışmalar ve müracaatlar oldu. Ben logomuzdan son derece keyif alıyorum. Grafiker, akademisyen arkadaşlarıma ve sivil toplum kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz logomuzdan aslında içerik olarak ne anlıyoruz? Markadır. Markanın bilinir olması lazım. Oy sandığına giden yurttaşlarımızın baktığı zaman aramadan ‘tak’ diye bulması lazım. Anadolu’yu bir kalple birleştirdik. Trakyamızı da bir kalple birleştirdik. İstanbul boğazında yıldızla onları buluşturduk ki ay yıldızımız, bayrağımızın bir parçası. Diyoruz ki bizim kalbimiz Trakya’da da atıyor, Anadolu’da da atıyor. Asya’da atıyor, Avrupa’da da atıyor. Bizim kalbimiz Türkiye için atacak. Türkiye’de hiçbir bölge ayrımı yapmadan etnik köken ayrımı yapmadan atacak ve kalplerimiz tüm Türkiye’yi kucaklayacak” ifadelerini kullandı.

"Neden iki ittifak arasında sıkışıp kalarak yurttaşlarımı mecbur duruma bırakayım?"

Türkiye Değişim Partisi’nin bir şahıs partisi olmadığını ve ortak akıl ile ilerde ittifak kararı alabileceklerini belirten Sarıgül, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda seçmeni iki ittifak arasında ‘mecbur’ durumda bırakmak istemediklerini belirtti, ardından “Türkiye Değişim Partisi bir şahıs partisi değil. Ortak aklın bir araya geldiği kurullarımız vakti zamanı geldiğinde ittifak konusunu ele alacaklar. Biz Türkiye Değişim Partisiyiz. Değişim istiyoruz, isterken de Türkiye Değişim Hareketi’nden oluşan bir yapıyız. Bana verilen oylar son derece kıymetli, daha birinci turda neden iki ittifak arasında sıkışıp kalarak yurttaşlarımı mecburcu duruma bırakıyorum? Öyle ittifak var ki düşünce olarak bir araya gelmemiz mümkün değil. Kıbrıs’ta bir seçim yapıldı. Öyle bir oluşum oldu ki ilk turda altı tane aday yarıştı, ikinci tura kaldığı zaman zaten adayların görüşleri belli olunca iki aday kaldı. Görüşlerini ve düşüncelerini beğenmem. Türkiye için yanlış şeyler söylüyor ama Fransa’da bir adam çıktı, tek başına Cumhurbaşkanı oldu. İtalya’da dört yıldız hareketi diye bir hareket çıktı ve iktidarı teslim aldı. Türkiye Değişim Partisi olarak öyle bir aday çıkarabiliriz ki birinci turda bütün milletimizi peşine takar ve Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilir

"İlk turda herkes kendi adayını çıkarmalı, tablo son iki turda zaten şekillenir"

Cumhurbaşkanlığı seçim sisteminin devam etmesini arzu etmiyoruz. Demokratik parlamenter sisteme geçilmesini arzu ediyoruz ve savunuyoruz. Biz Cumhurbaşkanlığı makamının siyasi ideolojik bir taraf makamı, partili Cumhurbaşkanı mantığını doğru bulmuyoruz. Cumhurbaşkanlığını iki dönem yapan sonra kesinlikle siyaset yapmasın ve ülkesi için çalışsın. Cumhurbaşkanlığı makamı sevgi makamı ve sığınma limanı olmalıdır. Her vatandaşın derdi olduğu zaman gitmesi gereken bir makam olduğuna inanıyoruz. İlk turda herkes kendi adayını çıkarmalı, görüşlerini söylemeli, son iki turda zaten şekillenir” dedi.

"Dört ay sonra yapılacak olan her seçime yasal olarak hazırız"

Sarıgül, seçimlere dört ay sonra yasal olarak hazır olacaklarını ve pandemi sürecinde bir seçimi sağlıklı bulmadıklarını “O konuda bir şey diyemem şu anda, bizim partimizin 4 aya ihtiyacı var. 4 ay sonra yapılacak olan her seçime yasal olarak hazırız ki bu yasayı da değiştirmek lazım. Allahımıza bin şükür 54 ilde örgütlendik, 30 ilin de görüşmeleri devam ediyor. 4 ay sonra seçime hazır oluruz. Pandemi süreci içerisinde yapılacak olan bir erken seçimin doğru sonuç ortaya koyacağını sanmıyorum. Bu sürecin biraz geçmesi lazım ki adaylar çıksınlar, görüşlerini detayı bir şekilde anlatsınlar. Türkiye Değişim Partisi olarak iktidar hata yapsın biz o iktidarın hatasından oylarımızı çoğaltalım mantığı içerisinde hiçbir zaman olmayacağız, fırsatçılık yapmayacağız. Görüşlerimizi ve düşüncelerimizi yurttaşlarımıza ulaştırmamız için birazcık zamana ihtiyacımız var” diye anlattı.