Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Değişimlerin partisi olacağız, halkımız bizi göreve çağırdı” açıklamasını yaptı.

“Atatürk ilkelerine bağlı, Cumhuriyet'in değerlerini geliştirerek koruyan, demokratik bir kitle partisiyiz.” diyen Sarıgül, "İlk turda biz hiçbir siyasi partiyle, hiçbir grupla ittifak yapılmasını TDP olarak doğru bulmuyoruz. Değişim Partisi'ne verilen her oy kıymetli ve değerlidir." dedi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre, "O oylarda tarlalar, fabrikalar var. Emeklilerimiz, engellilerimiz, gençlerimiz var. Fındık, çay, pamuk var. Böylesine alın teri ve emek harcanan TDP oylarının ilk turda bir havuza atılmasını asla doğru bulmam. Birinci turda her siyasi parti kendi adayını göğsünü gere gere çıkarmalıdır. İkinci turda zaten iki aday kaldığında seçmen kararını vermekte en doğrusunu yapar. İkinci turda tekrar partimiz kurulları oturup konuşup kararlarını verecektir. TDP kişi ve şahısların kararlarıyla hareket edecek parti değildir.” ifadesini kullandı.