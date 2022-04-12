Türkiye’de yeniden Covid-19 tartışması

Felat Bozarslan
Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020’nin üzerinden iki yıl geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter hesabından yaptığı "Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz" paylaşımı ile Covid-19 riskinin giderek azaldığını ima etti, paylaşım sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında ilk sıraya yerleşti. Pandeminin başından beri şeffaflık konusunda eleştirilen Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı tabloda da ise dün yapılan test sayısının 172 bin 461, vaka sayısının 5 bin 609, ölüm sayısının ise 32 olduğunu belirtildi.