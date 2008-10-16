Türkiye de yasaklı Sudan'a silah satmış

>>> Afrika'nın kanayan yarası Darfur

Merkezi Amerika'da bulunan Human Rights First (Önce İnsan Hakları) adlı kuruluş, yaklaşık 30 ülkenin Sudan'a silah ihraç ederek BM'nin ambargoyu ihlal ettiğini söyledi.Kuruluş yayımladığı raporda Sudan'ın, BM ambargosunun 2004 yılında yürürlüğe girmesinden bu yana milyonlarca dolarlık silah satın aldığını ileri sürüyor. BM ambargosu ülkelerin Sudan'a silah satışını engellemesini şart koşuyor.Önce İnsan Hakları adlı kuruluş, Çin'in Sudan'a milyonlarca dolarlık silah sattığını ancak toplam satış bedelini 1 milyon dolardan az gösterdiğini söylüyor.Iran'ın Sudan'a 2004 yılından bu yana en az 12 milyon dolarlık silah, Rusya'nın ise 33 yeni savaş uçağı sattığı belirtiliyor. Kuruluş bu bilgileri halka açık bilgi bankaları aracılığıyla elde ettiğini belirtiyor.Sudan'a silah satarak BM ambargosunu ihlal eden diğer ülkeler arasında Türkiye, Beyaz Rusya, Kıbrıs, Kenya, Suudi Arabistan, Senegal, Slovakya ve İspanya da bulunuyor.Silahları doğrudan olmayan yollarla Sudan'a ulaşan ülkeler listesinde ise Amerika, Almanya, Fransa ve İngiltere bulunuyor