Türkiye’de üniversite mezunlarında işsizlik ilköğretimden daha yüksek

Türkiye’de üniversite mezunlarında işsizlik oranı ilköğretim mezunlarından daha yüksek. Tüm Avrupa’da eğitim seviyesi artıkça iş bulma oranı yükseliyor. Bunun tek istisnası ise Türkiye.

Türkiye nüfusa göre üniversite öğrenci oranında Avrupa lideri. Üniversiteye girmek için baraj puanlarının kaldırılmasıyla bu oranın daha da artması bekleniyor. Ancak Türkiye’de üniversite mezunu olanlar iş bulmakta zorlanıyor.

Türkiye işsiz nüfus oranında Avrupa'da üçüncü sırada

Euronews'in aktardığına göre Avrupa’da işsizlik oranında Türkiye, İspanya ve Yunanistan’ın ardından üçüncü sırada yer alıyor. AB İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Kasım 2021’de işsizlik oranı İspanya’da yüzde 13,4; Yunanistan’da yüzde 13,3 ve Türkiye’de yüzde 11,2 oldu.

25 yaş altını kapsayan genç işsizlikte ise Türkiye yüzde 22,3 ile Avrupa’da 5. sırada. İlk sırada yüzde 37 ile Yunanistan bulunurken ardından yüzde 31,2 ile İspanya geliyor. Bu oran İtalya’da yüzde 27,3 ve İsveç’te yüzde 24,3.

Eğitim durumuna göre işsizliğe bakıldığında ise tüm Avrupa ülkelerinde eğitim seviyesi arttıkça işsizlik oranı düşüyor. Eurostat da basın bültenlerinin başlığında “Eğitim oranı yükseldikçe işsizlik oranı düşüyor” ifadesini kullanıyor. Ancak bunun tek istisnası Türkiye.