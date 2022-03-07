T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye’de üniversite mezunlarında işsizlik ilköğretimden daha yüksek

Türkiye nüfusa göre üniversite öğrenci oranında Avrupa lideri

07 Mart 2022 16:13

Türkiye’de üniversite mezunlarında işsizlik oranı ilköğretim mezunlarından daha yüksek. Tüm Avrupa’da eğitim seviyesi artıkça iş bulma oranı yükseliyor. Bunun tek istisnası ise Türkiye. 

Türkiye nüfusa göre üniversite öğrenci oranında Avrupa lideri. Üniversiteye girmek için baraj puanlarının kaldırılmasıyla bu oranın daha da artması bekleniyor. Ancak Türkiye’de üniversite mezunu olanlar iş bulmakta zorlanıyor.

Türkiye işsiz nüfus oranında Avrupa'da üçüncü sırada

Euronews'in aktardığına göre Avrupa’da işsizlik oranında Türkiye, İspanya ve Yunanistan’ın ardından üçüncü sırada yer alıyor. AB İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Kasım 2021’de işsizlik oranı İspanya’da yüzde 13,4; Yunanistan’da yüzde 13,3 ve Türkiye’de yüzde 11,2 oldu.

25 yaş altını kapsayan genç işsizlikte ise Türkiye yüzde 22,3 ile Avrupa’da 5. sırada. İlk sırada yüzde 37 ile Yunanistan bulunurken ardından yüzde 31,2 ile İspanya geliyor. Bu oran İtalya’da yüzde 27,3 ve İsveç’te yüzde 24,3.

Eğitim durumuna göre işsizliğe bakıldığında ise tüm Avrupa ülkelerinde eğitim seviyesi arttıkça işsizlik oranı düşüyor. Eurostat da basın bültenlerinin başlığında “Eğitim oranı yükseldikçe işsizlik oranı düşüyor” ifadesini kullanıyor. Ancak bunun tek istisnası Türkiye.

Eurostat’ın 2020 yılı verilerine göre 20-64 yaş arası nüfusta Türkiye’de üniversite mezunlarında işsizlik oranı yüzde 12,7. İlköğretim veya daha düşük seviyede eğitime sahip olanlarda ise işsizlik oranı yüzde 12,6. Aradaki fark yüzde 0,1 puan. Oysa bu durum Avrupa ülkelerinde tam tersi. AB’nin 2019 yılı ortalamasına göre üniversite mezunlarında işsizlik oranı yüzde 4 iken ilköğretim mezunlarında yüzde 12,4.

Üniversite mezunlarında işsizlik oranı: Türkiye sadece Karadağ ve K. Makedonya’dan iyi durumda

Eurostat 2020 yılı verilerine göre Türkiye’de üniversite mezunlarında işsizlik oranı yüzde 12,7. En yüksek oran ise yüzde 13,8 ile Kuzey Makedonya’da. İkinci sırada yüzde 13,6 ile Karadağ var. Türkiye verisi bulunan ülkeler içinde 3. sırada.

Bu alanda işsizliğin en düşük olduğu ülke ise yüzde 1,5 ile Çekya ve yüzde 1,9 ile Macaristan. Almanya ve Hollanda’da üniversite mezunlarında işsizlik oranı sadece yüzde 2,6.

İlköğretim mezunlarında işsizlik: Türkiye 14. sırada

İlköğretim veya daha düşük seviyede eğitime sahip nüfusa bakıldığında ise AB ortalaması yüzde 12,4 iken bu oran Türkiye’de yüzde 12,6. Türkiye bu alanda Avrupa ülkeleri arasında 14. Sırada bulunuyor. İlköğretim mezunlarında işsizliğin en yüksek olduğu ülkeler yüzde 36 ile Karadağ ve yüzde 29,7 ile Slovakya.

Üniversite-ilköğretim farkı ne durumda?

Üniversite mezunlarındaki işsizlik oranı, ilköğretim mezunlarındaki işsizlik oranından çıkarıldığında ise ekside kalan tek ülke yüzde 0,1 puan ile Türkiye. Bu veri iş bulmada ilköğretim ve üniversite mezunları arasında bir fark olmadığına işaret ediyor. Bu alanda Türkiye’ye en yakın ülkeler ise yüzde 0,5 puan ile Kıbrıs ve yüzde 0,8 puan ile Portekiz.

Üniversite-ilköğretim mezunları arasında işsizlik oranının en fazla olduğu ülke ise yüzde 26,2 puan ile Slovakya. Bu ülkede ilköğretimde işsizlik oranı yüzde 29,7 iken üniversite mezunlarında yüzde 3,5.

En fazla üniversite öğrencisi Türkiye’de

2019 yılı verilerine göre Türkiye Avrupa’da nüfusa göre en çok üniversite öğrencisinin olduğu ülke. Türkiye’de bin kişiden 95’i üniversite öğrencisi iken Almanya ve Fransa’da bin kişiye düşen üniversite öğrenci sayısı 40. Bu oran İngiltere’de 39; Avrupa Birliği’nde (AB) ise 38.

işsizavrupatürkiyeüniversitediploma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24