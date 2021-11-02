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Türkiye'de toplam istihdamın yüzde 17'si kamu personeli

02 Kasım 2021 12:12

Türkiye'de toplam istihdamın yüzde 17'sini kamu personelinin oluşturduğu ortaya çıktı. Çalışanların 2 milyon 960 bin 924'ü memur, 529 bin 37'si sözleşmeli personel, 1 milyon 237 bin 220'si ise işçi statüsünde istihdam ediliyor.

Türkiye'de toplam istihdam resmi verilere göre, 28 milyon 600 bin civarında bulunuyor. Bu rakam içerisinde kamu, yaklaşık yüzde 17'lik paya sahip.

Haziran 2021 itibarıyla kamu, 2 milyon 960 bin 924'ü memur, 529 bin 37'si sözleşmeli personel, 1 milyon 237 bin 220'si işçi, 107 bin 27'si diğer statülerde (yargı mensubu-öğretim elemanı-kamu bankaları vs) olmak üzere toplam 4 milyon 834 bin 208 personele istihdam sağlıyor.

Memur statüsündekilerin yaklaşık 2,5 milyonu bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Engelli bireylerin istihdamına ilişkin verilere göre, engelli personel sayısı da haziran 2021 itibarıyla 58 bin 520 oldu.

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