Türkiye'de planlanan Volkswagen fabrikası için süreç devam ediyor; Bulgaristan "Hâlâ yarışın içindeyiz" dedi

Bulgaristan Yatırım Ajansı Müdürü Stamen Yanev, Türkiye'de kurulması gündemde olan fakat ertelenen Volkswagen fabrikası yatırımı için Bulgaristan'ın hâlâ yarışın içinde olduğunu söyledi.

Dünya'nın T.C. Ticaret Bakanlığı 'Blog'undan aktardığı habere göre; Business Start programına konuk olan Bulgaristan Yatırım Ajansı Müdürü Stamen Yanev, Volkswagen tarafından hala nihai yatırım kararının alınmadığını ve Bulgaristan’ın hala yatırım için iyi koşullar sunan ülkeler arasında olmaya devam ettiğini ve aldıkları sorumlulukları yerine getirmek için hala hazır olduklarını ifade etti.

Volkswagen Türkiye'de şirket kurdu; fabrika yatırımı ertelendi

2019 Ekim ayının başında Volkswagen, 943 milyon 500 bin Türk lirası sermaye ile 'Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' unvanlı şirketi Manisa'da kurmuştu. Şirketin merkezi "KeçiliköyOSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 14/118 Yunusemre/Manisa" oldu.

Şirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu.

Şirket kurulduktan sonra VW yatırımı siyasal nedenlerle beklemeye aldı.

TIKLAYIN | Volkswagen Türkiye kararını erteledi

Volkswagen'den yatırımı yönelik gelen en net açıklama Volkswagen’in üretim sözcüsü Leslie Bothge'den gelmişti. Şirket sözcüsü AA'ya verdiği demecinde, Türkiye’de kurulması planlanan üretim tesisine yönelik alternatif yer arayışı içinde olmadığını söylemişti.