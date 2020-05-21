Türkiye'de otobüsler yılda ortalama 49 bin, minibüsler 27 bin, otomobiller 14 bin kilometre yol yapıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), taşıt araçlarının yılda kat ettiği ortalama kilometreleri açıkladı. 2018 yılına dayanan verilere göre otobüslerin 48 bin 826, kamyonların 42 bin 791, minibüslerin 27 bin 77, kamyonetlerin 16 bin 871, otomobillerin 13 bin 776 ve motosikletlerin 3 bin 960 kilometre yaptığı hesaplandı.



En fazla yol yüzde 31,5'lik oranla taşıt filosunun yüzde 45,3'ünü oluşturan 12 yaş ve üstü taşıtlar tarafından yapılırken, bunu sırasıyla, yüzde 29,7 ile 0-3 yaş, yüzde 24,6 ile 4-7 yaş ve yüzde 14,2 ile 8-11 yaş gurubu taşıtlar takip etti. Bu oran otomobillerde 12 yaş ve üstü araçlar için yüzde 33,9, 0-3 yaş için yüzde 31,6, 4-7 yaş için yüzde 23,5 ve 8-11 yaş için yüzde 11,0 oldu.

8.8 milyon taşıt muayeneye girdi

Öte yandan Türkiye'de 2018 yılında 8 milyon 870 bin 625 taşıt muayeneye tabi tutuldu. Taşıtların yüzde 64,8'i muayeneye bir kez girerken, yüzde 34,2'si iki, yüzde 0,8'i üç ve yüzde 0,2'si ise dört ve üzeri sayıda muayeneye girdi. Muayeneye giren toplam taşıt sayısı 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 6,6 arttı.