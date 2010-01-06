'Türkiye de olsa izin vermezdi'

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'Biz de konvoyun geçmesini istiyoruz'

Filistin'e yardım konvoyu yola çıkıyor

Bir Mısırlı sınır muhafızı öldürüldü





15 Aralık günü Türkiye'den yola çıkan "Filistin'e Yol Açık" isimli yardım konvoyu dün (5 Ocak 2010) Mısır'a ulaştı. Ancak konvoy, geçişe izin verilmeyerek sınırda tutuldu. Bugün konvoyun geçişine izin verildiği açıklanırken, dün ve bugün sınırın her iki tarafında da Mısırlı güvenlik güçleri ile konvoyda bulunanlar ve Filistinliler arasında çatışma yaşandı.Bu çatışmalar sırasında Filistin tarafından açılan ateş sonucu 1 Mısırlı muhafız hayatını kaybederken, 3 kişi de gözaltına alındı.Konuyla ilgili olarak konuşan Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Dr. Alaa El Hadidi, konuyla ilgili pekçok yanlış anlaşılma olduğunu belirtti. El Hadidi, bu ve benzei konvoyların buradan ilk geçişi olmadığı ancak Mısır'ın Filistin'le sahip olduğu sınırın Türkiye-Suriye sınırı gibi bir sınır da olmadığını, geçişlerde sıkıntı yaşanmaması için iki ülke arasında çok fazla alanda istişare yapılması gerektiğini ifade etti.El Hadidi, Mısır'ın uyguladığı sert tutumla eleştirilmesiyle ilgili olaraksa El Hariş Limanı'nın kontrolünün bazı Avrupalı üyeler tarafından ele geçirilip, limanın bazı yerlerinin yakıldığını, bu tip olaylara Türkiye'nin de izin vermeyeceğini söyledi.Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Dr. Alaa El Hadidi NTVcanlı yayınına katıldı ve ülkesinin Filistin'e Yol Açık konvoyu ile yaşadığı sorunlara açıklık getirdi.Gazze'ye yardım götürmeyi amaçlayan uluslararası "Filistin'e Yol Açık" konvoyunun dün Mısır'da durdurulması ve konvoy katılımcıları ile Mısır polisi arasında sert çatışmaların yaşanması, Mısır'ın eleştirilmesine neden olmuştu.El Hadidi, "Bu çok trajik bir durum ve daha fazla işbirliği yapmanın gerekliliğini ortaya koyuyor. Biz konvoyun Gazze'ye girmesini istiyoruz." dedi.Ortada çok fazla yanlış anlaşılma olduğunu söyleyen Büyükelçi şunları kaydetti:"Mısır üstünden bu konvoy ilk defa geçmiyor. Mart ve Temmuz'da da bu konvoylar geçmişti. Gazze'ye bu konvoyların geçmesinden yanayız biz de, ama bu geçişin olması için çok fazla alanda işbirliği yapılması gerekiyor.Bahsettiğimiz sınır, Suriye-Türkiye gibi bir sınır değil. Konvoy birçok noktada bizimle istişarede bulunmadı ve bu da sorunlara yol açtı. Ariş limanından geçmelerini, başka bir rotadan gelmemelerini söyledik. Onlar başka bir rotada ısrar ettiler ve bu şekilde Mısır'ı zorlayabileceklerini düşündüler.Biz 150 araç konusunda anlaşmıştık. Bu araçlar da özel araç değil, yardım konvoyu taşıyan kamyonlar olmalıydı. Oradaki özel durumdan ötürü, özel araçların Gazze'ye girişine izin veremeyiz. Başka kapılara yönlendirmek zorundayız. Ancak konvoyda 50 kadar özel araç da vardı. Biz Refah'tan geçmek isteyen 50 özel araça uluslararası sözleşmelerden dolayı izin veremezdik."Yardım üyelerine tutum fazla katı değil miydi? sorusunu ise Büyükelçi şöyle yanıtladı:"Bazı Avrupalı üyeler El Ariş Limanı'nda kontrolü ele aldılar ve bazı yerleri yakmaya başladılar. Bir limanında kontrolün başkasının eline geçmesine Türkiye de izin vermez. Bunun sonucunda 3 kişi gözaltına alındı. Evet, talihsiz bir olaydı, ancak iki tarafın da görüşüne bakmak lazım."'Filistin'e Yol Açık' adlı uluslararası yardım konvoyu Mısırlı yetkililerle dün (5 Ocak 2010) çıkan anlaşmazlıkların ardından bugün (6 Ocak 2010) Gazze'ye doğru yola çıktı. Ancak konvoyun sadece bir kısmı Gazze'ye girebilecek.Dünden beri (5 Ocak 2010) Gazze sınırında tutulan ve Mısır tarafından bölgeye girişine izin verilemeyen Filistin'e Yol Açık Konvoyu'nun bir kısmının yola çıkmasına izin verildi.İHH Yöneticisi Hüseyin Oruç NTV'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti:"Şu an son toplantıyı yapıyoruz. Az sonra Refah sınır kapısına doğru kamyonlar yola çıktı. Ancak Mısır, araçlarımızın hepsini alamayacağını söyledi. Bir kısmının diğer sınır kapılarından, yani İsrail'in kontrolünden geçerek Gazze'ye girebileceğini söylediler.Biz de bunu kabul etmedik. Şimdi müsaade edilen ölçüde kayonlarımız Gazze'ye girecek. Diğer kamyonlar ise ya Türkiye'ye geri dönecek ya da Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarına gidecek."Mısır'ın izin verdiği 139 araç içindeki yolcu ve yardım malzemeleri ile Gazze'ye girebilecek. Verilen izin Gazze'de sadece 48 saat kalınmasına yetiyor.NTV'ye konuşan Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Dr. Alaa El Hadidi ise, "Konvoyun Gazze'ye girmesini biz de istiyoruz, ancak giriş bizimle yapılan istişareler doğrultusunda olmalıydı." dedi.Gazze'ye temel ihtiyaç maddeleri taşıyan ve aralarında İHH İnsani Yardım Vakfı’nın da bulunduğu 17 ülkeden 150 araçlık konvoyun, Mısır'dan Gazze'ye girişine izin verilmemiş, polisle çıkan çatışmalarda 40'a yakın kişi yarlanmıştı.Mısırlı yetkililerin konvoyda bulunan 57 araca Gazze'ye giriş izni vermemesi üzerine yardım görevlileri protesto göstesi yaptı. Konvoydakiler, El Ariş Limanı'nın kapısını kırarken, Mısır polisinin tepkisi sert oldu ve taşlar havada uçuştu. Polis, yardım konvoyundakilere coplarla müdahale ederken, olaylar sırasında çok sayıda kişi yaralandı.15 Aralık’ta Türkiye'den yola çıkan yardım konvoyu, Mısır'ın Akabe Limanı üzerinden Gazze'ye ulaşmak istemişti. Mısır'ın, bu limanın kullanılmasına izin vermemesi üzerine, konvoy Suriye'ye geri dönerek Lazkiye Limanı üzerinden Mısır'ın El Ariş Limanı'na ulaşmaya çalışmıştı.Filistin'e yardım konvoyu Mısır'dan Gazze'ye doğru ilerlerken, sınırın öteki tarafı karıştı. Gazze'nin güneyindeki Refah'ta, Mısır'ı protesto gösterisinde bir Mısırlı sınır muhafızı açılan ateş sonucu öldü.Gazze'ye yardım konvoyu, Mısırlı yetkililerden sınırlı da olsa izin aldı. Konvoy Gazze'ye girdikten sonra burada 48 saat kalabilecek. Ancak konvoyun geçiş yapacağı bölge yani Gazze-Mısır sınırı karışık. Gazze'nin güneyindeki Refah'ta, Mısır'ı protesto gösterisinde bir Mısırlı sınır muhafızı açılan ateş sonucu öldü.Hamas'ın çağrısıyla toplanan kalabalık, kısa sürede kontrolden çıktı. Sınırdaki duvara tırmanan Gazzeliler Mısır tarafına taş atmaya başladı.Mısır güvenlik güçleri, eylemcilere gözyaşartıcı gazla karşılık verdi. Sonrasında iki taraftan silah sesleri yükseldi. Gözcü kulesindeki bir asker, açılan ateşte öldü.Atılan taşlar, çok sayıda Mısırlı muhafızın da yaralanmasına yol açtı. Gazze tarafında ise Mısır sınır muhafızlarının açtığı ateşte yaralananlar oldu.Filistin'e yardım konvoyunun, dün yaşanan çatışmaların ardından, sadece bir kısmının Gazze'ye geçişine izin verildi.