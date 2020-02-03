Türkiye’de, Ocak ayında en az 27 kadın öldürüldü!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yayınladığı Ocak ayı raporuna göre, 2020’nin ilk ayında en az 27 kadın öldürüldü. Platform, 7 kadının ölümünün ise şüpheli olduğunu duyurdu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yaptığı çalışmalara göre, 43’ü Ocak ayında olmak üzere 2019 yılında 474 kadın öldürülmüştü.

Kadın Cinayetleri'ni Durduracağız Platformu'nun verilerine göre öldürülen 27 kadının 3’ünün kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi, 7’si birlikte oldukları erkek, 5’i evli oldukları erkek, 5’i oğlu, 3’ü babası, 2’si eskiden evli olduğu erkek, 1’i akrabası ve 1’i de eskiden birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü.

Kadınların 15’i ateşli silahlarla, 8’i kesici aletle, 1’i boğularak, 2’si darp edilerek, 1’i de yakılarak öldürüldü.

Kadınların 18’i evinde, 6’sı sokak ortasında, 1’i arabada, 1’i ıssız bir yerde öldürüldü, 1 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilemedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun hazırladığı raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.