Türkiye'de ne eğitimde ne de istihdamda olan 3.4 milyon genç var

Türkiye'de eğitim almayan ve istihdam edilmeyen genç sayısı Koronavirüs (Covid-19) salgınında artış gösterdi.

Dünya gazetesinden Mehmet Kaya'nın haberine göre, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) ağustos ayı çalışmasında Türkiye'de eğitimde olmayan ve istihdam edilmeyen gençler sayısı OECD ülkeleri arasında üst sıralarda çıktı. Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin sayısı yıl başına göre 403 bin kişi artarak mayıs ayında 3.4 milyon gence ulaştı. Bu gençlerin 2 milyon 74 bini kadınlardan oluştu. Ocak ayında yüzde 25,7 olan eğitim ve istihdam dışı genç oranı, mayıs ayında yüzde 29,1’e yükseldi.

20-24 yaş gençlerde oran çok yüksek

Öte yandan TÜİK verilerine göre ise, 15-24 yaş grubunda, eğitimde olan genç sayısı, mayıs ayı sonunda yılbaşına göre 319 bin kişi azalarak 5 milyon 188 bin gence geriledi. İstihdamda olan gençlerin sayısı ise 278 bin kişi azaldı. Eğitim ve istihdamda olan genç sayısı ise yine aynı dönemde 225 bin kişi azalarak 971 bin kişi oldu.

TÜİK'in işgücü istatistiklerinde ‘ne eğitimde, ne istihdamda olan gençler’ verisi genç tanımı olan 15-24 yaş grubunda veriliyor. Öte yandan 20-24 yaş gurubunda bu kesimin oranı çok daha fazla. Zorunlu eğitim kapsamında 15-19 yaş grubunda oran yüzde 19,7 olurken, zorunlu olmayan yükseköğretim seviye yaşı 20-24 yaş grubunda ne eğitimde ne de istihdamda olan genç oranı yüzde 38,8’e, yine aynı yaş grubu içinde kadınlardaki oran ise yüzde 49,3’e kadar yükseliyor.

Salgın fırsat eşitsizliği yarattı

Öte yandan ILO çalışmasında, COVID-19 salgını başladıktan sonra öğrenim gören öğrencilerin yüzde 70’ten fazlasının okulların kapanışından etkilendiğini belirtti.

Öğrencilerin yüzde 65’i uzaktan eğitimde, yüzyüze eğitime kıyasla daha az öğrendiğini belirtti. ILO, internet erişimi bulunmayan ya da kısıtlı olan gençlerin fırsat eşitsizliğiyle karşı karşıya kaldığına da işaret etti.

Çalışmaya göre, yüksek gelirli ülkelerde gençlerin yüzde 65’i video-ders yoluyla öğrenim görürken, düşük gelirli ülkelerdeki gençlerin yalnız yüzde 18’i öğrenimlerine çevrimiçinde devam edebildi.