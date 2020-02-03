Türkiye'de milyonerlerin sayısı 2019'da 45 bin kişi arttı

Hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan kişi sayısı, 2019'da bir önceki yıla göre 45 bin 314 kişi artarak 225 bini aştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı 2019 sonunda 225 bin 440'a yükseldi.

2018’e göre milyoner sayısı 45 bin 314 kişi artarken, milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 391 milyar 597 milyon liraya çıktı. 2018 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. 2018'de 6 milyon 162 bin lira olan milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı, 2019 sonunda 6 milyon 173 bin lira seviyesine yükseldi.