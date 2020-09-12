Türkiye'de Koronavirüs | 48 kişi daha hayatını kaybetti, 1509 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 48 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1509 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 999'a, vaka sayısı 288 bin 635'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç BİRLİKte MÜCADELEdir."