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Türkiye'de Koronavirüs | 48 kişi daha hayatını kaybetti, 1509 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 6 bin 999'a, vaka sayısı 288 bin 635'e yükseldi

12 Eylül 2020 19:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 48 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1509 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 999'a, vaka sayısı 288 bin 635'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç BİRLİKte MÜCADELEdir."

 

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