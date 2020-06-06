Türkiye'de Koronavirüs | 21 kişi daha hayatını kaybetti, 878 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 21 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 878 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 669'a, toplam vaka sayısı 169 bin 218'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

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Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Toplam vakaların yüzde 80’i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2.000’e yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde COVD-19 sebebiyle DÜN YATAN HASTA SAYISI 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur."

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