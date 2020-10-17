T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye'de Koronavirüs | 71 kişi daha hayatını kaybetti, 1723 yeni 'hasta' tespit edildi

Toplam ölüm sayısı 9 bin 224'e, hasta sayısı ise 345 bin 678'e yükseldi

17 Ekim 2020 18:57

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 71 kişi daha hayatını kaybetti, 1723 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 9 bin 224'e, hasta sayısı ise 345 bin 678'e yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Bugün yapılan testlerde 1.723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şuan en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız."

 

ETİKETLER

türkiyede koronavirüshasta sayısıölü sayısı17 ekimfahrettin koca
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24