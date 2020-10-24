Türkiye'de Koronavirüs | 69 kişi daha hayatını kaybetti, 2091 yeni 'hasta' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 69 kişi daha hayatını kaybetti, 2091 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 9 bin 727'ye, hasta sayısı ise 359 bin 784'e yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, günlük tabloyu açıkladığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim."